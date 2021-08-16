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中職／兄弟封王差1勝 17日挑戰最難被拋彩帶的桃園

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟上半季封王魔術數字只剩M1，上半季剩下的4場補賽分散在4座球場，任一地都有可能成為拋彩帶聖地。 圖／中華職棒提供
中信兄弟上半季封王魔術數字只剩M1，上半季剩下的4場補賽分散在4座球場，任一地都有可能成為拋彩帶聖地。 圖／中華職棒提供

中信兄弟隊明天叩關上半季冠軍，先問桃園球場給不給拋彩帶，樂天桃猿隊（Lamigo桃猿隊）從2011年以桃園為大本營以來，不管是季冠軍或總冠軍，都不曾讓對手在家裡拋過封王彩帶，前一次桃園由猿隊以外的球隊拋彩帶，苦主還是兄弟象。

兄弟昨天贏球，加上統一獅隊輸球，上半季封王魔術數字只剩M1，而上半季剩下4場補賽，都與兄弟有關，分散在4座球場，從桃園、洲際、新莊打到天母，只要1勝就能封王，任一地都有可能成為拋彩帶聖地，明天要先看桃園球場擋不擋得住。

桃園從2010年3月21日首度進行中職賽事開始，共6次拋下季冠軍彩帶（包含1次非自力封王），其中5次是猿隊封王，唯一例外也非猿隊當了苦主；2012年6月2日獅在桃園以8：0擊敗象隊，取得上半季冠軍，當時為象隊主場賽事。

兄弟去年上半季就曾挑戰在桃園拋彩帶，7月12日一度取得3：0領先卻守不住，林立敲出超前陽春砲，最終猿隊以4：3險勝兄弟，避免讓桃園球場泡香檳，兄弟晚了2天，才在14日於台南底定季冠軍。

從桃園納入使用的2010年起算，桃園共6度產出季冠軍為最多，而去年兄弟與獅隊的上、下半季冠軍都在台南球場出現，也讓府城累積了5次拋彩帶，洲際、天母各3次，新莊為2次，澄清湖、斗六、新竹各1次。

中信兄弟

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