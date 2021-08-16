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日職／對手無安打卻沒贏！軟銀火力不振打亂接班 前二冠教頭或將回鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀總教練工藤公康今年合約到期，原先預計由首席教練小久保裕紀接任，但由於軟銀今年打擊欠佳，使得接班計畫出現變數。圖擷取自IG
軟銀總教練工藤公康今年合約到期，原先預計由首席教練小久保裕紀接任，但由於軟銀今年打擊欠佳，使得接班計畫出現變數。圖擷取自IG

日本職棒15日由福岡軟體銀行鷹對上日本火腿隊的賽事，軟銀投手群聯手壓制對手，讓火腿隊全場一支安打都沒打出來。但是因為軟銀也沒有得分，終場就以0比0握手言和，創下無安打比賽卻沒贏球的特殊記錄。由於軟銀今年的進攻火力欠佳，戰績不若前幾年出色，就有相關人士認為再這樣下去，軟銀教練團有可能在季後做出變動。

根據日本媒體「日刊現代」報導，自2015年執掌軟銀兵符的總教練工藤公康，今年將是合約的最後一年。雖然工藤目前已經率隊拿下五次日本一，不過按照原先的規劃，本來在工藤合約到期退任之後，會由曾帶過日本國家隊，現任軟銀首席教練的小久保裕紀接班接掌兵符。

然而，本季軟銀的打擊表現低迷，雖然團隊打擊率2成49排在聯盟第三，但是整季目前已經吃下6場被完封敗，一分差的賽事也僅有6勝13敗的糟糕成績，使的球隊戰績不見起色。因此在本季負責安排打線的小久保，就被認為是造成軟銀打擊卡彈的元兇。

一位球團OB指出，雖然小久保曾經當過日本隊十二強及經典賽的總教練，但是今年只是第一次當職棒教練。而要是本季軟銀打擊持續不振，最後中斷連霸紀錄，很可能會被要求繼續在首席位置或到二軍磨練，如果再加上工藤直接辭退，軟銀教頭將呈現無人接手的狀況。

小久保裕紀（左）曾擔任過日本隊總教練，但帶職棒的經驗尚淺。 美聯社
小久保裕紀（左）曾擔任過日本隊總教練，但帶職棒的經驗尚淺。 美聯社

在這樣的情況下，一位球團關係人員認為，軟銀很有可能會請出曾兩度拿下日本一的秋山幸二再度回鍋執教。秋山在2014年拿下日本一後，就為了照顧重病的老婆而辭職，總教練由工藤公康接手。2016年雖然軟銀一度邀請秋山重回球隊，但他認為這會顯得像是他把工藤趕走一樣而婉拒。如今軟銀情勢危急，加上本人似乎也有回鍋意願，或許秋山重掌兵符，只是時間上的問題而已。

曾帶領軟銀拿下兩次日本一的秋山幸二，被點名可能是新任總教練人選。圖／統一獅隊提供
曾帶領軟銀拿下兩次日本一的秋山幸二，被點名可能是新任總教練人選。圖／統一獅隊提供

日本火腿 軟體銀行鷹

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