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中職／19歲關門負荷有點重 但洪總盼曾峻岳有收穫
富邦悍將隊今天以5：4逆轉擊敗統一獅隊，終結者曾峻岳在9局上的關門險象環生，總教練洪一中坦言以曾峻岳的年紀，扛起這個位置負擔很重，但期望看到他的成長，「我希望他今天有收穫」。
曾峻岳以19歲的年紀扛起終結者，加上今天在內，已經連續4場比賽都在2分以內的領先差距登板，連續3場救援成功。
今天第9局把關1分領先，曾峻岳遇到麻煩，張偉聖先敲安打，再保送了陳傑憲，第4顆壞球是一顆暴投，讓張偉聖站上三壘，面對蘇智傑的打席再因好壞球爭議，捕手張進德先被驅逐出場，曾峻岳最終也故意保送了蘇智傑，他在滿壘危機三振林焌翰，為比賽畫下句點。
洪一中賽後直言，「以一個19歲年紀的小孩子，擔這個重任，老實說負擔有點過重。」
洪總透露，比賽結束後就有跟他說，這是一個成長過程，緊張是必然，「有時候會投到手會抖，你要學習，這不是總冠軍賽，你要是沒辦法克服，接下來更大場面要怎麼辦，現在這個時候讓他去成長，對他來說是好事，我希望他今天有收穫。」
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