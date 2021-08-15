中職／兄弟逆轉勝降到M1 林威助：詹子賢開轟打開氣氛

中信兄弟隊今天作客天母球場，打完前7局2：3落後味全龍隊，8局上詹子賢轟出兩分砲逆轉戰局，終場7：3獲勝，封王魔術數字從3降為1，後天有機會在桃園球場封王，兄弟總教練林威助賽後說：「降到M1第一時間算是高興吧。」

兄弟後天對決樂天桃猿隊，上半季前13場交手，暫以7勝6敗領先，林威助強調，沒到最後一刻不能放鬆，他笑說：「周二再加油，最近已經聽過（加油）好幾次了，先發投手還未確定人選。」

兄弟隊先發投手鄭凱文今天投5局，被揮出6支安打、出現3次保送，失兩分無關勝敗；林威助表示，鄭凱文前面有點狀況，至少有守下分數，代表後面還有機會。

他說，最近幾場比賽打線有點悶，詹子賢的全壘打讓氣氛開一點，在團隊中每個人都有機會當英雄，也恭喜宋晟睿揮出生涯首支安打（9局上開張）。

兄弟今天一路緊咬龍隊，最後逆轉戰局搶下重要勝利，林威助賽後被媒體包圍，談到這場比賽的心情，笑說：「應該你們可以想像吧。」