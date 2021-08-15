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中職／詹子賢獨居雙冠王 慢熱加上疫情一度影響打擊
中信兄弟隊今天在天母球場以7：3擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字從3降為1，詹子賢8局上砲轟龍隊中繼投手廖任磊，左外野兩分砲成為致勝一擊，他說：「有先觀察廖任磊控球不理想，他是很有威力的投手，當時優先抓直球攻擊。」
兄弟打完前7局2：3落後，詹子賢的兩分砲帶動8局上4分攻勢，成為球隊贏球關鍵，後天在桃園球場扳倒樂天桃猿隊就可封王，成為本季首支晉級季後賽的球隊。
詹子賢今天前3打數掛零，還吞下兩次三振，8局上最後一次打擊，成為贏球最大功臣；他表示，不覺得壓力大，壓力是睡前才有，來到球場覺得還好。
他很淡定說：「全壘打只是比賽的一部分，又不是9局下，壓力大只會阻礙自己。」
詹子賢目前8轟、40分打點都在全聯盟保持領先，但他強調，自己本來就是慢熱型的選手，今年又因疫情的關係，才修正好又斷掉，打起來覺得很奇怪，尤其爭冠期間若沒調整起來，對球隊就沒貢獻。
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