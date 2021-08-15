快訊

聯亞疫苗EUA審查好事近了？ 知情人士：陳時中明天會說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／詹子賢獨居雙冠王 慢熱加上疫情一度影響打擊

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊降為M1，詹子賢在天母球場轟出兩分砲立大功。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊降為M1，詹子賢在天母球場轟出兩分砲立大功。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天在天母球場以7：3擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字從3降為1，詹子賢8局上砲轟龍隊中繼投手廖任磊，左外野兩分砲成為致勝一擊，他說：「有先觀察廖任磊控球不理想，他是很有威力的投手，當時優先抓直球攻擊。」

兄弟打完前7局2：3落後，詹子賢的兩分砲帶動8局上4分攻勢，成為球隊贏球關鍵，後天在桃園球場扳倒樂天桃猿隊就可封王，成為本季首支晉級季後賽的球隊。

詹子賢今天前3打數掛零，還吞下兩次三振，8局上最後一次打擊，成為贏球最大功臣；他表示，不覺得壓力大，壓力是睡前才有，來到球場覺得還好。

他很淡定說：「全壘打只是比賽的一部分，又不是9局下，壓力大只會阻礙自己。」

詹子賢目前8轟、40分打點都在全聯盟保持領先，但他強調，自己本來就是慢熱型的選手，今年又因疫情的關係，才修正好又斷掉，打起來覺得很奇怪，尤其爭冠期間若沒調整起來，對球隊就沒貢獻。

詹子賢 廖任磊 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／詹子賢兩分砲屠龍 兄弟17日再勝猿隊就封王

圖輯／中職詹子賢兩分砲、江坤宇兩分安打

中職／最終補賽公布 兄弟4戰要分4地打3對手

中職／打擊熄火賠掉王座 餅總點出順境獅與逆境獅差異

相關新聞

中職／獲單場MVP卻遭驅逐 張進德抱歉做了錯誤示範

只差最後一個出局數，富邦悍將隊捕手張進德因好壞球爭議被趕出場，賽後領取單場MVP開心不起來，他說：「覺得很抱歉，因為現場...

中職／兄弟逆轉勝降到M1 林威助：詹子賢開轟打開氣氛

中信兄弟隊今天作客天母球場，打完前7局2：3落後味全龍隊，8局上詹子賢轟出兩分砲逆轉戰局，終場7：3獲勝，封王魔術數字從...

中職／詹子賢兩分砲屠龍 兄弟17日再勝猿隊就封王

中信兄弟隊今天作客天母球場，對味全龍隊進行上半季爭王關鍵戰，8局上詹子賢轟出左外野兩分砲逆轉戰局，兄弟這半局攻下4分奠定...

中職／詹子賢獨居雙冠王 慢熱加上疫情一度影響打擊

中信兄弟隊今天在天母球場以7：3擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字從3降為1，詹子賢8局上砲轟龍隊中繼投手廖任磊，左外野兩...

中職／張進德敲逆轉二壘打暈獅 卻在9局遭驅逐出場

統一獅隊想要爭取上半季冠軍，需要天外奇蹟的出現，今天在上半季最後一戰以4：5遭富邦悍將隊逆轉，敲出逆轉二壘打的單場MVP...

日職／吳念庭二壘打開啟攻勢 西武大勝樂天奪復賽首勝

西武隊今天在埼玉主場對樂天隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭3打數1安打，2局下二壘打開啟全隊攻勢，西武這半局攻下5分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。