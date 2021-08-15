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中職／獲單場MVP卻遭驅逐 張進德抱歉做了錯誤示範

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張進德。記者陳宛晶／攝影
張進德。記者陳宛晶／攝影

只差最後一個出局數，富邦悍將隊捕手張進德因好壞球爭議被趕出場，賽後領取單場MVP開心不起來，他說：「覺得很抱歉，因為現場很多小朋友，做出不好的示範，我不知道該說什麼，就是很抱歉。」

悍將隊在8局下的滿壘局面，由張進德敲出二壘打清壘，終場以5：4逆轉擊敗統一獅隊，也幾乎澆熄了獅隊的上半季爭冠希望，張進德獲選單場MVP，卻在9局上出現插曲。

終結者曾峻岳登板把關1分領先，兩出局、一三壘有人時，面對蘇智傑的打席，連兩顆偏低的球被判壞球後，張進德因對主審好壞球判決有意見，遭到驅逐出場。

總教練洪一中賽後表示，遇到關鍵時刻，球員鬥志高漲、情緒上來，「捕手覺得應該是好球，裁判給你判壞球，你也沒辦法。」

張進德賽後走進記者會現場的腳步有點遲疑，因為做了錯誤示範也覺得很懊惱，他還原當時場上狀況，在比賽前段會被判好球的球沒被撿而提出質疑，第一球先問是否偏低，第二球修正後還是沒獲青睞。至於說了什麼？張進德說：「我忘了」。

自認做了錯誤示範，張進德被問到若下次再遇到類似狀況要怎麼應對，他說：「先處理好我自己，把自己冷靜下來，要幫助投手。」

張進德近期連續在關鍵時刻打擊建功，他歸功兩個月停賽期間的調整，「兩個月期間對我幫助很大，不管是身體上或打擊上，都有找到去年剛進來的感覺。」

張進德 曾峻岳 富邦悍將

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