中職／詹子賢兩分砲屠龍 兄弟17日再勝猿隊就封王

中信兄弟隊今天作客天母球場，對味全龍隊進行上半季爭王關鍵戰，8局上詹子賢轟出左外野兩分砲逆轉戰局，兄弟這半局攻下4分奠定勝基，終場7：3獲勝，封王魔術數字從3降為1，後天在桃園球場對決樂天桃猿隊只要贏球，就可繼去年上半季後再嘗季冠軍滋味。

龍隊開路先鋒郭天信面對兄弟先發投手鄭凱文，首局首打席在1好2壞後，第4球轟出右外野陽春砲，幫助龍隊攻下全場第1分，

5局下，郭天信第1個站上打擊區又揮出安打，再靠李凱威犧牲觸擊、董秉軒安打護送得分，龍隊取得2：0領先。

龍隊洋投伍鐸前6局讓兄弟掛零，7局上許基宏安打、潘志芳二壘打攻占二、三壘，林智勝打擊造成龍隊內野失誤，許基宏跑回全隊第1分，下一棒江坤宇雙殺打，但潘志芳再得1分追平比數。

7局下龍隊攻勢再起，郭天信率先登場再揮安打，李凱威同樣犧牲觸擊，兩出局後赫雷拉揮出二壘打，龍隊3：2領先。

龍隊今天中午過後異動先發投手，伍鐸取代20歲投手莊玉彬登板，投7局被揮出6支安打、失兩分；鄭凱文投5局被揮出6支安打，出現3次保送，失兩分同樣無關勝敗。

龍隊8局上換上廖任磊接替投球，1出局後保送陳子豪，再被詹子賢轟出左外野兩分砲，兄弟又以4：3超前；廖任磊再保送許基宏後，龍隊日籍投手田澤純一登板，先被潘志芳安打，江坤宇再揮兩分打點二壘打，兄弟拉大成3分領先，

詹子賢不但是全聯盟本季首位8轟打者，40分打點也排名第1，今天致勝一擊獲選單場MVP。

9局上，陳文杰面對龍隊第4任投手呂偉晟，轟出右外野陽春砲，本季第5轟出爐，19歲新人宋晟睿也出現生涯首安，兄弟終場4分之差獲勝。