中職／張進德敲逆轉二壘打暈獅 卻在9局遭驅逐出場

統一獅隊想要爭取上半季冠軍，需要天外奇蹟的出現，今天在上半季最後一戰以4：5遭富邦悍將隊逆轉，敲出逆轉二壘打的單場MVP、捕手張進德，在9局差一個出局數時遭驅逐出場，在比賽尾聲掀起高潮。

獅隊此役投手戰力傾巢全出，本土左投江辰晏先發3局失1分退場後，早早啟動牛棚作戰，劉軒荅先上陣，洋投布雷克緊接著在5局中繼登板，把關2.1局失1分。

獅隊靠林靖凱的3安打、貢獻2分打點，前3分進袋都與林靖凱有關，林安可8局也貢獻安打帶有1分打點，一度以4：2領先，戰局卻於8局下翻盤

林益全8局先敲安打，獅隊換上鄭鈞仁接替，連挨高國麟、范國宸的安打形成滿壘，獅隊叫暫停未換投，隨即被張進德掃出二壘打一棒清壘，將比分改寫成5：4，也讓先發6.2局失3分的陳仕朋敗投解套。

9局上終結者曾峻岳登板，兩出局、一三壘有人時，面對蘇智傑的打席，連兩顆壞球後，疑似因對主審好壞球判決有意見，遭到驅逐出場，為比賽添變數。

獅隊已完成上半季60場賽事，以敗仗收尾，而兄弟同日擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字已下修到M1，還有4場補賽要打，唯有兄弟全敗，獅隊才能登頂。