中職／鬧洋將荒的非常時期 下半季應該取消延長賽

富邦悍將洋砲紐那斯因岳母確診告假返鄉，本季要回來效力機率應該是零了，加上索沙、邦威、傑斯先後因受傷、疫情、奧運等因素離隊，悍將洋將戰力大折損，恐怕是始料未及的事情，目前悍將只剩3洋投羅力、猛悍、優瑪，要衝擊總冠軍，很拚。

另外，統一獅洋投泰迪也因疫情、奧運的關係離隊，其實，這還只是今年中職各隊洋將離隊潮的序曲，依現狀來看，球季很可能打到12月才結束，下半季還會有洋將提出各種因素、理由離開，各隊必須未雨綢繆，提早找到更多備位洋將助陣。只是，這個時間點要去哪兒找優質洋將呢，球團高層恐怕得傷透腦筋了。

統一獅隊洋投泰迪今年8場先發，繳出6勝2敗、防禦率1.18的好成績，回墨西哥參加完奧運資格賽就不打算回來了。 聯合報系資料照片

另一方面，中職上半季冠軍本周就會出爐，結束之後，下半季賽程預計8月底開打，要消化這麼多場賽事，還要考慮因雨延賽等狀況，例行賽得等到11月底才會打完，對於選手體力、身體狀況是一大考驗。

由於今年情況實在太特殊，其實聯盟不妨考慮下半季採取必要措施，也就是取消延長賽，最多打9局，和局也沒關係，這樣可避免讓選手長期累積疲勞，導致受傷風險性提高，聯盟裁判也才不會過勞，以維持執法品質。

去年大聯盟和日本職棒都因疫情採縮水賽季，也用曾採取突破僵局制、取消延長賽等措施，非常時期有非常作法。

美國職棒持續採用「突破僵局制」，避免比賽落落長，以此減少疫情升溫的風險。 美聯社

中職比較好的地方在於，至少今年看起來可能不會有縮水賽季，在這前提之下，真的可以考慮從下半季開始取消延長賽，一場最多打9局就好了吧，免得兵疲馬乏，衍生不必要的困擾。

而且，別忘了，假設今年所有賽程12月才打完，明年1月各隊就要展開春訓，球員休息時間勢必不足，傷兵潮是否明年球季才會大量湧現不無疑問，這就更有必要在今年下半季採取延長賽取消的必要手段了。

不過，這只是目前台灣疫情看起來有趨緩趨勢，由於變種病毒難測，秋冬疫情或許有反撲可能性，中職已不可能置身事外，必須配合政府各項防疫政策來走，不是職棒想要怎麼做就能如願，萬一接下來國內疫情真的升溫，中職恐怕得做好停賽甚至賽季打不完的心理準備，這確實也是有些球評很早就擔心並提出呼籲的議題。

中華職棒10日起在部分球場進行的比賽，將開放25%球迷進場，但會不會造成疫情控管上的風險還有待觀察。 中央社

受疫情影響，不只是中職，全球職業聯盟都面臨嚴酷考驗，能做的確實不多，但中職稍微調整一下，比賽最多打9局，這點微調應該不是太困難的事情，重點是要把今年賽季順利打完，銜接明年球季，就長遠來看，這樣的做法利大於弊。