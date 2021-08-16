日職／洋將思鄉苦球團也苦 疫情應變決勝負

日本職棒球季賽在因為東京奧運中斷一個月之後於8月13日重新復賽，「下半球季」的戰火重新點燃，各隊都進入戰力重新盤整。其中佔戰力極高比重的外籍選手是左右各隊的關鍵因素之一，卻偏偏今年因為疫情打亂不少球團的佈局，也考驗各球團的應變速度。

暫居太平洋聯盟第一的歐力士猛牛隊，今年受疫情波及影響不小，不過從球團最近一系列的補強，可以看出他們為了相隔25年之久的洋聯優勝所展現的決心，也可望將傷害降低。

過去兩個球季的守護神迪克森（Brandon Dickson）在NPB效力長達8個球季，歐力士球團原本已經與他續約，並且配合平野佳壽回歸，決定將他重新調回先發。迪克森卻因為家人的簽證遲遲無法獲得日本政府核發，而決定取消赴日，最終向球團提出退團的要求。接著7月又發生洋砲羅梅洛（Stefen Romero）提出離隊，可說一波三折。

歐力士洋砲羅梅洛(左)也是因為無法與家人團聚，而在8月初正式離隊。 歐新社資料照片

迪克森突然離隊，加上左投阿爾巴斯（Andrew Albers）未獲續約，歐力士先發戰力大減，所幸倚靠19歲左投宮城大彌竄起，加上山本由伸、田嶋大樹等本土投手，因此先發戰力還能維持。不過面臨樂天、羅德、軟銀的緊追，洋聯戰局緊繃，歐力士球團已經先簽下有4年大聯盟經驗的史帕克曼（Glenn Sparkman），接著還計畫補進這一次奧運會代表墨西哥國家隊的投手瓦格斯（César Vargas），增加人手。打線方面也是，雖然今年在吉田正尚以及杉本裕太郎的帶動之下攻擊力大幅上升，不過球團還是為求保險，找來小聯盟通算0.320打擊率、70支全壘打的古巴籍內野手拉維洛（Rangel Ravelo）填補羅梅洛的戰力缺口。歐力士球團及時做足準備，相信能夠讓教練團以及選手有深刻感受，度過連續的突發狀況危機。

今年讀賣巨人隊洋砲也因為疫情出現很大的變數。MLB生涯196支全壘打的強打史莫克（Justin Smoak）出賽34場有7支全壘打、0.272打擊率，擔任巨人隊五棒表現稱職，他卻在六月向球團提出離隊，同樣是家人因為簽證問題無法到日本，思念家人的因素。加上另一名洋砲坦姆斯（Eric Thames）受傷而報銷，只剩威勒（Zelous Wheeler）一名洋砲，巨人隊還能打出爭冠的成績，戰力的厚實程度可見一班。巨人隊還是沒有因此鬆懈，在七月補進新外籍野手海尼曼（Scott Heineman），雖然他的長打能力無法與史莫克、坦姆斯兩人相比，不過如果依照原辰德監督所期待的打擊確實性發揮，加上內外野兼修的守備功能性，對巨人隊來說也是一個相當理想的季中補強。

在少了史莫克、坦姆斯之後，巨人隊只剩威勒（圖）一名洋砲獨撐大局，直到最近才補進內外兼修的海尼曼。 擷圖取自巨人球團官方推特

軟銀的部分就比較需要觀察，洋投瑞伊（Colin Rea）表現出色，先發登板6場，戰績3勝1敗、防禦率2.03，原本被視為後半球季的先發主力，不過他也為了剛出生的早產兒小孩而提出離隊。軟銀季中補進的是之前在日本獨立聯盟效力的外野手艾佛瑞斯（Dariel Álvarez），雖然有助增強今年下滑的攻擊力，不過少掉一名重要的先發投手，就要看千賀滉大、石川柊太、東浜巨這3名個人獎得主能否復活。

另外季中離隊的還有在西武效力第9年的洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）。雖然梅西亞在2017年與西武簽下大型合約之後身手就大不如前，在西武陣中也已經不是固定先發，不過代打還是有他的威脅性。在他離隊之後，西武除了與日本火腿進行交易，送出兩名野手木村文紀、佐藤龍世，換來後援投手公文克彥、內野手平沼翔太之外，目前還並沒有其他大的補強動作。在排名落居第五，戰績逐漸被A集團球隊拉開的情況下，現在的外援戰力沒有太多優勢。