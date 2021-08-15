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日職／吳念庭二壘打開啟攻勢 西武大勝樂天奪復賽首勝
西武隊今天在埼玉主場對樂天隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭3打數1安打，2局下二壘打開啟全隊攻勢，西武這半局攻下5分奠定勝基，終場10：2獲勝，3連戰免遭橫掃。
西武首局攻下1分，2局下山川穗高獲保送，吳念庭揮出左外野方向二壘打，接著西武又出現4支安打，一共攻下5分，吳念庭也跑回1分，打完前兩局6：0領先，一路領先到比賽結束。
吳念庭3局下獲保送，5局下一壘滾地球、7局下三壘界外球出局，本季打擊率2成70。
東京奧運結束後，日職從前天起恢復賽球季賽，西武在主場2連敗後，今天扳回一城，吳念庭從7月6日對日本火腿隊之戰開始，最近9場比賽有8場揮出安打。
西武先發投手渡邊勇太朗投5局，被揮出4支安打，失1分奪勝；樂天涌井秀章只投兩局，被揮出6支安打，失6分吞敗。
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