中職／打擊熄火賠掉王座 餅總點出順境獅與逆境獅差異

統一獅隊上半季復賽之初仍占據龍頭寶座，卻逐漸讓出優勢，目前只剩被動封王的機會、希望渺茫，總教練林岳平談到去年球隊在逆境中殺出，今年卻是在看似有優勢的情況下敗退，點出些微的差異。

獅隊在停賽前居龍頭，與中信兄弟隊之間沒有勝差，復賽前6戰拿到5勝1敗佳績，卻在後續因打擊慘跌逐步敗光優勢，改由兄弟上位，至今天賽前兄弟的上半季封王魔術數字只剩M3，兄弟剩餘賽事夠多，有能力自己贏球拿下季冠軍，獅隊只能隔岸寄望其他3隊幫忙。

獅隊今天將打完上半季最後一戰，成為第一支完成60場比賽的球隊，談到打線在這段低潮期間遭遇什麼狀況，「餅總」第一時間也覺得這題好難，「戰況劣勢時，有嗆司打不回來，沒嗆司是整場都沒嗆司。」

林岳平表示，「球隊在復賽第一周打完優勢還在，第二周開始落後，處於劣勢時打擊比較難釋放出來，對比賽無法完全掌握。」

獅隊去年逆勢殺出，球員心境也多少會有不同，「餅總」表示，「去年是期待感高，球員想知道自己能讓這支球隊變怎樣，今年是5月那時機會已經浮現，復賽後第一周也很突出，當球員『想要』時卻錯失機會，有失落感，心理、生理有比較大的抗拒，但比賽還在繼續。」

相較其他4隊本周還有補賽要打，獅隊有完整的一周為下半季準備，林岳平認為有好有壞，其他球隊可以持續維持對戰手感，獅隊預計將以一、二軍戰力進行對抗賽，讓一、二軍都維持在有比賽的狀態。