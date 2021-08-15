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中職／兌現情人節禮物 范國宸打隻富藍奇送給2個女人

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊范國宸。記者陳宛晶／攝影

還未出現在正式紀錄上的全壘打，先為富邦悍將隊一壘手范國宸打下情人節禮物，完成與老婆的約定，打了一隻吉祥物富藍奇娃娃回家當情人節禮物。

昨天是七夕情人節，悍將隊在新莊出戰中信兄弟隊，1局上先丟掉3分，但下個半局馬上就追回，包括范國宸的追平兩分砲。

此戰最終打到2局上因雨成為保留比賽，所以范國宸的全壘打還不算正式成立，但全壘打娃娃先到手，馬上獻給太太、女兒當情人節禮物。

「她昨天出門前就有講，拿一支阿奇回來給妹妹（女兒）當情人節禮物。」指名的禮物真的轟到手，范國宸說：「就滿幸運的啦！也不只是情人節，希望平常也可以。」

昨天從洋投羅傑斯手中瞄準第一球開轟，范國宸指出，「因為也好一陣子沒對到羅傑斯了，看他昨天配球，前面都以直球為主，鎖定第一球做直球攻擊，也希望自己可以對直球掌握度再高一點，有好的結果滿不錯的。」

連同這支還未正式計算的全壘打，他生涯共敲17轟，就有11轟出現在新莊，而新莊是許多重砲認證難開轟的球場，包括高國輝、林益全都點名這裡不好打，范國宸在新莊產出的全壘打卻異常多，他也直言不解，「滿多學長都說新莊不好打，我也覺得新莊不好打，也不知道為什麼在其他球場打不出來。」

洋砲紐那斯前天打完離台，而范國宸與他交情頗深，打完最後一戰賽後馬上就上前抱住他。他透露，兩人休息室坐一起，打擊練習也打同一組，除了與他分享場上心態外，也會幫他看打擊，「他是給建議，不會強迫一定要用他的方式，因為打擊適不適合每個人比較重要。」

范國宸 富邦悍將

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