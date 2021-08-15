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中職／龍隊中午過後宣布換投 林威助：希望下次早點講
味全龍隊今天在天母球場對中信兄弟隊賽前，臨時更換先發投手，洋投伍鐸取代20歲投手莊玉彬，中信兄弟隊總教練林威助認為，這是比較重要的比賽，希望以後換投時間可以早一點公布。
兄弟上半季封王魔數字已降到3，今天視天母、新莊球場戰況，有機會直接降到1。
中職下周和下半季賽程還未確定，龍隊總教練葉君璋認為很難安排投手，讓伍鐸登板的原因就是這樣，不能讓他太久未登板投球，因此今天中午決定更換先發人選。
兄弟本來已經觀察莊玉彬的投球影片，不料中午過後，對手變成伍鐸；林威助表示，全隊開過打擊會議，才知投手換人，多少有受影響，也稍微調整棒次，希望對手以後可以早一點講。
兄弟昨天對富邦悍將之戰，3到5棒是陳子豪、許基宏、詹子賢，今天換成陳文杰、陳子豪、詹子賢，至於許基宏從4棒調為6棒。
陳文杰近況維持一定水準，已經連續12場比賽揮出安打，林威助說：「陳文杰是不是真的成長還不知，至少看到好的東西，有實力在， 會持續用他。」
林威助表示，陳文杰目前狀況不錯，許基宏不太穩定，有點跌跌撞撞，因此對龍隊之戰把後面棒次調整一下。
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