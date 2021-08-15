中職／胡智為商品上印吳承諭？本人認證「有像」

旅美投手胡智為即將在下半季投入戰線，統一獅隊先前在宣布簽約同時，也備妥他的周邊商品，有趣的是，商品上的漫畫版胡智為，看起來也很神似另一位獅隊投手吳承諭，就連吳承諭本人都認證：「有人跟我說，欸你出商品喔！我就說還沒啦！」

今年選秀上演史上首見的首輪刷一排旅外，各隊選進實力、人氣兼具的好手，也不忘著眼商機，順勢推出周邊商品，獅隊也同樣為胡智為規畫一系列商品，包括T恤與毛巾，上頭印有繪製的胡智為，一公布後，就有球迷注意到與吳承諭頗為神似。

吳承諭笑說：「很像啊！而且我們背號還相鄰，一個57、一個58，之前就有聽人家說像，可能是投球上的神韻有點像吧！」他也知道胡智為有「小嘟嘟」封號，笑說若有機會3人同場先發、中繼、後援也不錯。

吳承諭表示，與胡智為認識但還不太熟，在他加入球隊後，有趁他到一軍的幾天與他交流，「之後可能會有更多時間相處，再跟他多討教。」