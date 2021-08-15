中職／下半季開打首周就「胡」了？餅總：機會滿高的

統一獅隊第一指名選進的旅美投手胡智為，可望在24日下半季開打第一周就先發登板，總教練林岳平說：「機會滿高的」。

獅隊今天在新莊球場與富邦悍將隊交手，打完這場後，將是第一支完成上半季60場比賽的球隊，下周就沒有獅隊的戲份了，有完整的一周可以為下半季準備，先發輪值也有空間重新規畫。

林岳平表示，「各隊都一樣，每隊都有新進投手，可能會有不一樣的想法。」今年各隊在首輪全數選進旅外好手，包括4名先發投手，將為下半季競爭投下最大變數。

獅隊選進有大聯盟資歷的胡智為，今天將先發登板、預計投30球，接下來的出賽規畫也已經底定，將在休4天後投一場二軍比賽，約40到45球，再休4天後投50到60球。

中職生涯「開箱秀」會在何時登場，林岳平表示，「24日那周，機會滿高的，先決條件是他有沒有完成這些進度，投完的狀態是往上或停滯。」

餅總表示，胡智為目前的課題是透過出賽增加投球量，及維持先發出賽的節奏，「現在還有一段時間，我們彼此會有目標，先不把所有計畫攤牌，他在那之前會有3次出賽，是不是可以順利完成，如果都順利就是ready。」