快訊

神學士民兵勢如破竹 和阿富汗政府談判要求「和平投降」

北市增1例確診 萬華區40多歲女性感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／下半季開打首周就「胡」了？餅總：機會滿高的

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
胡智為(左)為隊季中選秀第一指名。 擷圖自畫面
胡智為(左)為隊季中選秀第一指名。 擷圖自畫面

統一獅隊第一指名選進的旅美投手胡智為，可望在24日下半季開打第一周就先發登板，總教練林岳平說：「機會滿高的」。

獅隊今天在新莊球場與富邦悍將隊交手，打完這場後，將是第一支完成上半季60場比賽的球隊，下周就沒有獅隊的戲份了，有完整的一周可以為下半季準備，先發輪值也有空間重新規畫。

林岳平表示，「各隊都一樣，每隊都有新進投手，可能會有不一樣的想法。」今年各隊在首輪全數選進旅外好手，包括4名先發投手，將為下半季競爭投下最大變數。

獅隊選進有大聯盟資歷的胡智為，今天將先發登板、預計投30球，接下來的出賽規畫也已經底定，將在休4天後投一場二軍比賽，約40到45球，再休4天後投50到60球。

中職生涯「開箱秀」會在何時登場，林岳平表示，「24日那周，機會滿高的，先決條件是他有沒有完成這些進度，投完的狀態是往上或停滯。」

餅總表示，胡智為目前的課題是透過出賽增加投球量，及維持先發出賽的節奏，「現在還有一段時間，我們彼此會有目標，先不把所有計畫攤牌，他在那之前會有3次出賽，是不是可以順利完成，如果都順利就是ready。」

林岳平 胡智為 富邦悍將

延伸閱讀

南韓罕見跌倒 中華棒球隊奧運棄賽實在可惜

中職／關鍵改判對獅隊不利 「餅總」林岳平首度遭驅逐出場

中職／與獅隊談妥2.5年合約 胡智為3日隨一軍練球

中職／擊破「潛水艇」張喜凱 餅總：我們有秘密武器

相關新聞

中職／龍隊中午過後宣布換投 林威助：希望下次早點講

味全龍隊今天在天母球場對中信兄弟隊賽前，臨時更換先發投手，洋投伍鐸取代20歲投手莊玉彬，中信兄弟隊總教練林威助認為，這是...

日職／王柏融3支0 陪火腿一起「被」無安打但沒輸

台將王柏融在奧運結束後復賽第一周，就參與了一場無安打比賽，可惜是身為苦主的一方，火腿與軟銀隊今天打完9局以0：0和局收場...

中職／下半季開打首周就「胡」了？餅總：機會滿高的

統一獅隊第一指名選進的旅美投手胡智為，可望在24日下半季開打第一周就先發登板，總教練林岳平說：「機會滿高的」。

中職／徐若熙發燒未隨隊 葉君璋解釋伍鐸對決兄弟原因

味全龍隊今天在天母球場迎戰中信兄弟隊，中午臨時更換先發投手，從20歲年輕投手莊玉彬變成洋投伍鐸，龍隊總教練葉君璋表示，下...

中職／19歲成為龍隊最年輕先發 楊鈺翔希望下次投滿5局

味全龍隊19歲新秀投手楊鈺翔，昨天對統一獅隊先發3局無失分，完成生涯首場先發任務後，自評「算是及格」，他表示，以後一定要...

中職／龍隊改派伍鐸先發 兄弟下修魔術數字難度升級？

中信兄弟隊上半季封王魔術數字維持在M3，今天在天母球場出戰味全龍隊，龍隊先發投手在中午從莊玉彬緊急換為伍鐸，兄弟的對戰投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。