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中職／19歲成為龍隊最年輕先發 楊鈺翔希望下次投滿5局

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊19歲投手楊鈺翔，自評先發初體驗「算是及格」。記者藍宗標／攝影
味全龍隊19歲投手楊鈺翔，自評先發初體驗「算是及格」。記者藍宗標／攝影

味全龍隊19歲新秀投手楊鈺翔，昨天對統一獅隊先發3局無失分，完成生涯首場先發任務後，自評「算是及格」，他表示，以後一定要投滿5局，先發角色就是要幫球隊吃局數。

楊鈺翔出身高雄市普門中學青棒隊，去年選秀會第5輪被龍隊挑中，今年8月6日生涯初登板，對富邦悍將隊中繼3局失1分，昨天對決獅隊成為隊史最年輕的先發投手。

生涯初次登板先發，楊鈺翔用66球完成3局任務，被揮出4支安打、保送兩次，也送出1次三振，最快球速144公里，投球過程還是有些緊張；他表示，以前學生時期都擔任先發投手，比起中繼任務，還是習慣這個角色。

至於成為龍隊最年輕先發投手，他說：「這只是短暫紀錄，以後學弟一定會打破。」

龍隊總教練葉君璋表示，昨天本來就設定楊鈺翔投70球，到第3局球數差不多就讓他退場，看他投球很自在，也看得出來很興奮，未來會找機會再讓他先發，長中繼也是不錯的位置。

普門中學 富邦悍將

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