中職／徐若熙發燒未隨隊 葉君璋解釋伍鐸對決兄弟原因

味全龍隊今天在天母球場迎戰中信兄弟隊，中午臨時更換先發投手，從20歲年輕投手莊玉彬變成洋投伍鐸，龍隊總教練葉君璋表示，下周和下半季賽程未定，很難安排投手，讓伍鐸登板的原因就是這樣。

伍鐸最近一次出賽是8日對富邦悍將隊中繼3局，葉君璋指出，伍鐸上一戰很久了，今天如果未登板，可能再兩、三周都不能投，一定要維持出賽才行。

葉君璋表示，從目前情況看來，下半季開打後，伍鐸應會先擔任先發投手，另一名洋投鋼龍的手傷已無大礙，但剛回一軍一時不可能投太多球，可能先從中繼任務開始。

龍隊今天對兄弟之戰，徐若熙本來也是設定的先發投手人選之一，原因和伍鐸一樣，同樣不能太久未投球，但他突然發燒，只好待在飯店休息。

徐若熙最近一戰也是8日對決悍將隊，已經1周未亮相，葉君璋特別強調，他不是因為疫情發燒，純粹是身體不舒服。