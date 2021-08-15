日職／王柏融3支0 陪火腿一起「被」無安打但沒輸

台將王柏融在奧運結束後復賽第一周，就參與了一場無安打比賽，可惜是身為苦主的一方，火腿與軟銀隊今天打完9局以0：0和局收場，軟銀6任投手聯手讓火腿全場安打掛蛋。

王柏融此役擔任先發第5棒、指定打擊，與隊友一起遭到封鎖，軟銀由史都華（Carter Stewart）演出一軍生涯初先發，投5局、無失分，狂賞9次三振後退場，交由牛棚接手繼續把關火腿計分板安打欄上的「0」。

王柏融3打席依序為飛球出局、三振、內野飛球出局，在復賽後3戰合計7打數敲出1安打，唯一安打為代打貢獻，打擊率下滑為2成36。

軟銀投手繳出壓制性好投，但打線也遲未有分數支援，只出現3支安打，讓投手群的無安打比賽以和局收場。