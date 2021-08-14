中職／獅隊5局裁定勝 兄弟本周封王無望

統一獅隊的逆轉來得及時，趕在5局上以2：1扭轉戰局，比賽打完5局遇到大雨，達到裁定條件，比賽在歷經近兩小時暫停後確定畫下句點，加上同日中信兄弟隊的比賽打到2局上因雨宣告保留比賽，兄弟確定本周無法取得上半季冠軍。

龍隊此役由年僅19歲的楊鈺翔先發，前兩局都各讓獅隊3名打者上壘，前3局都被攻占得點圈，但獅隊打線屢差臨門一腳，楊鈺翔以66球辛苦投完3局，但未失分，龍隊啟動牛棚作戰。

龍隊成為此役先攻破城池的一方，4局陳品捷、黃柏豪都敲安打，吳東融在三壘有人時執行犧牲觸擊，成功送回這1分。

獅隊在5局上有所回應，面對中繼登板的廖文揚，蘇智傑、林安可安打串聯，林安可的二壘打為獅隊追平戰局，廖文揚在滿壘時再保送林子豪。

獅隊及時逆轉，比賽在打完5局下就遇到大雨中斷，獅隊裁定贏球後擋住兄弟封王腳步，加上兄弟同日與富邦悍將隊的比賽因雨保留，兄弟的上半季封王魔術數字停留在M3，確定本周拋彩帶無望，下周還要再戰上半季賽程。