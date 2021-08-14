中職／羅傑斯有起色還是不夠穩 助總：馬上還3分滿可惜

中信兄弟隊上半季封王魔術數字只剩M3，今天卻連挑戰自力下修魔術數字的機會都沒有，比賽打到2局上就因大雨中斷，後續確定無法恢復進行，宣布保留比賽，羅傑斯雨神再度發威，連總教練林威助賽後被虧要掛晴天娃娃、燒烏龜，馬上就回應：「1局就花完了」。

兄弟今天在新莊對上富邦悍將隊，羅傑斯身為壽星，1局上隊友幫他打下3：0領先轉眼就花完，先因高國麟的安打掉分，再挨范國宸的兩分砲，兩隊在3：3平手時，於2局上保留比賽。

林威助指出，「羅傑斯狀況比起上一場有尾勁，但是控球穩定度還是沒有很好，失投比較多，偏高球又被對方打者打全壘打。」他直言，「滿可惜的，打了3分，馬上又3分還出去。」

兄弟今天無法自力下修魔術數字，若獅隊今天在天母球場贏球，停留在Ｍ3，確定本周封王無望，下周就必須繼續完成上半季賽程，而兄弟可能將從周一一路補到周四，若銜接到周五下半季開打，恐怕將遇10連戰。

林威助坦言有擔心，「要看聯盟怎麼安排，如果10連戰，投手調度完全…（苦笑）。」他也指出，若下半季無縫接軌開打，對於爭季冠軍的球隊也會比較不利，選手完全沒有調整空間，「若下周只排補賽，會比較有空間。」