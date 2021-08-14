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日職／吳念庭守外野敲復賽首安 宋家豪1局失2分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
西武隊吳念庭維持穩定的打擊表現。 圖／資料照片
西武隊吳念庭維持穩定的打擊表現。 圖／資料照片

日本職棒西武隊與樂天隊之戰，台將吳念庭宋家豪雙雙出賽，吳念庭敲出復賽首安，復賽後首次出賽的宋家豪投1局失2分，不過最終仍由樂天以7：6拿下勝利。

吳念庭今天擔任先發第七棒、左外野手，上半季守遍內野各個位置的他，在奧運休賽期間加練外野，今天是一軍生涯第一次站到外野，但全場沒有守備機會。出色的打擊能力是教練團不斷為吳念庭找位置出賽的原因之一，吳念庭今天也在2局下的首打席，從樂天先發投手瀧中瞭太手中敲出安打，也是復賽後首安。

吳念庭接下來4打席分別是右外野飛球、三振、保送、一壘滾地，今天總計4打數1安打，三振、保送各一，打擊率維持在2成70。宋家豪則在8局下樂天以7：4領先時登板，復賽後首次亮相，一開始就被外崎修汰、源田壯亮連敲2支二壘打，丟掉1分，三振掉森友哉後，又被中村剛也敲安，丟掉第2分。

不穩定的開始，宋家豪有賴隊友守備幫忙，被栗山巧敲出的平飛球，剛好由一壘手鈴木大地接殺，加上封殺回壘不及的跑者，演出雙殺守備，為球隊保住1分領先。宋家豪收下中繼成功，用17球投完1局，被敲3支安打，丟掉2分，防禦率從2.04上升到2.48，最快球速151公里。

樂天打線靠著辰己涼介、島内宏明、茂木榮五郎三發全壘打，在前5局與西武隊以4：4戰平，7局上先靠著二三壘有人時的高飛犧牲打加上對手暴投，得到2分，8局岡島豪郎適時安打再追加1分。

吳念庭 宋家豪 樂天

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