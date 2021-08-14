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中職／延後開打又遇暴雨 保留比賽擾兄弟封王腳步
中信兄弟隊急欲搶下上半季冠軍，今天在新莊球場之戰才打到2局上就遭遇雨彈來襲，比賽暫停30分鐘後確定恢復進行無望，宣告保留比賽。
今天兄弟推出壽星羅傑斯先發，已被封上「雨神」封號的他，今天又召喚大雨襲新莊。
此戰已因下午的大雨導致延後1小時15分鐘開打，兄弟在1局上就敲3安打帶動攻勢，詹子賢的安打貢獻2分打點，右外野手高國麟也發生接球失誤，讓詹子賢從一壘直奔回到本壘。
悍將隊轉眼追回所有落後差距，高國麟將功折罪以安打替球隊首開紀錄，范國宸補上追平兩分砲，兩隊戰成3：3平手。
打到2局上陳家駒的打席2好3壞時，又一陣暴雨來襲，比賽喊停後始終未見雨勢停歇，無法恢復進行比賽。
兄弟的上半季封王魔術數字賽前為M3，確定今天無法靠自己的力量下修，天母球場進行統一獅與味全龍隊之戰，若龍隊擊敗獅隊，兄弟最快仍可在明天挑戰封王，否則就得拖到下周。
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