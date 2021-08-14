快訊

詹雅雯病情生變「下午送急診」 于美人喊話觀眾集氣

現場看戴資穎、麟洋配再等等 考量疫情台北羽球公開賽停辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／延後開打又遇暴雨 保留比賽擾兄弟封王腳步

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊球場富邦悍將與中信兄弟隊之戰打到2局上就遇到大雨，宣告保留比賽。記者季相儒／攝影
新莊球場富邦悍將與中信兄弟隊之戰打到2局上就遇到大雨，宣告保留比賽。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊急欲搶下上半季冠軍，今天在新莊球場之戰才打到2局上就遭遇雨彈來襲，比賽暫停30分鐘後確定恢復進行無望，宣告保留比賽。

今天兄弟推出壽星羅傑斯先發，已被封上「雨神」封號的他，今天又召喚大雨襲新莊。

此戰已因下午的大雨導致延後1小時15分鐘開打，兄弟在1局上就敲3安打帶動攻勢，詹子賢的安打貢獻2分打點，右外野手高國麟也發生接球失誤，讓詹子賢從一壘直奔回到本壘。

悍將隊轉眼追回所有落後差距，高國麟將功折罪以安打替球隊首開紀錄，范國宸補上追平兩分砲，兩隊戰成3：3平手。

打到2局上陳家駒的打席2好3壞時，又一陣暴雨來襲，比賽喊停後始終未見雨勢停歇，無法恢復進行比賽。

兄弟的上半季封王魔術數字賽前為M3，確定今天無法靠自己的力量下修，天母球場進行統一獅與味全龍隊之戰，若龍隊擊敗獅隊，兄弟最快仍可在明天挑戰封王，否則就得拖到下周。

詹子賢 高國麟

延伸閱讀

中職／暴雨閃電中與佛斯特跑起來 黃恩賜嘆他體能真好

湖北暴雨水淹12市43縣 逾百萬人受災

中職／張進德2關鍵安打攔兄弟 洪總也說關鍵

圖輯／8下張進德超前安 富邦悍將擊敗中信兄弟

相關新聞

中職／延後開打又遇暴雨 保留比賽擾兄弟封王腳步

中信兄弟隊急欲搶下上半季冠軍，今天在新莊球場之戰才打到2局上就遭遇雨彈來襲，比賽暫停30分鐘後確定恢復進行無望，宣告保留...

中職／紐那斯離台僅剩3洋投 洪總：這些菜就這樣用

富邦悍將隊洋將接連有狀況，今天洋砲紐那斯因岳母確診病重而告假離台，已是第4位離隊洋將，總教練洪一中苦笑說：「我們還是有3...

中職／江少慶下周一軍開箱秀？悍將投教：有機會

富邦悍將隊狀元江少慶今天到二軍投隊內賽，為下半季登板做準備，投手教練吳俊良表示，下周要看到江少慶在一軍先發，確實有機會，...

中職／暴雨閃電中與佛斯特跑起來 黃恩賜嘆他體能真好

中信兄弟隊今天在新莊球場出賽，賽前下起暴雨還打雷，昨天的先發投手黃恩賜按照例行課表，跟著投手教練佛斯特在場內跑步，不畏風...

日職／王柏融代打敲安 火腿被東浜巨K暈吞2連敗

昨天在日本職棒復賽首戰未敲安，火腿隊台將王柏融今天把握唯一一次代打機會，在9局下敲出安打，可惜後續球隊未延續攻勢，最終以...

玉山盃／桃園新北並列冠軍 「不完美中的完美」

玉山盃青棒錦標賽冠軍戰打完5局，桃園市與新北市仍以0：0平手，天上降下大雨讓比賽裁定和局，出現玉山盃史上第一次的並列冠軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。