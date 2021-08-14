玉山盃／林昱珉獲MVP 為高中生涯畫下完美句點
玉山盃青棒錦標賽今天冠軍戰因雨裁定，新北市及桃園市並列冠軍，新北林昱珉獲得大會MVP，為自己高中生涯畫下完美句點，能以應屆畢業身分回來比賽並拿下獎項，他直言很開心。
玉山盃原訂在5月登場，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延到8月才開打，因此陣中原本高三的選手都已畢業。依照規定，原本王貞治盃冠軍隊伍新北市的報名球員不能再參與玉山盃，不過本屆玉山盃開放特例，林昱珉等多名應屆畢業選手都回到聯隊比賽。
林昱珉在11日曾登板後援，今天冠軍戰再擔任先發投手，新北總教練周宗志表示，「因為這是他高中最後一場比賽，昨天有詢問他的意願，他有強烈意願先發。」周宗志指出，林昱珉的調整狀況大概僅6成，但此戰能完成5局投球無失分，主要是靠著經驗和頭腦。
會想要擔任這場的先發，除了因為是自己高中階段最後一場賽事，林昱珉也表示，「加上之後還有U23世界盃，利用這一場剛好銜接上U23。」不過林昱珉坦言，這次玉山盃準備時間短，進牛棚練投次數也少，比賽前沒有實戰過，整體球種、球速都沒有到非常好。
最後以玉山盃MVP為自己的高中生涯作結，林昱珉笑說：「這個結局很好，算是賺到，因為前幾場沒有什麼出賽，很感謝大會，在高三最後一個盃賽還有獎項可以拿，很開心。」林昱珉今年並沒有投入中華職棒選秀，而是選擇繼續升學，等待旅外機會。
此戰最後新北與桃園因雨5局以0比0裁定，2隊並列冠軍，林昱珉認為很可惜，「因為這次可以讓學弟多一點大賽經驗，學到一些抗壓力，今年我們也是滿有實力可以拿下勝利的。」
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