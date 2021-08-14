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玉山盃／桃園新北並列冠軍 「不完美中的完美」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
110年玉山盃冠軍戰因雨裁定和局，桃園市與新北市並列冠軍。圖／中華棒協提供
110年玉山盃冠軍戰因雨裁定和局，桃園市與新北市並列冠軍。圖／中華棒協提供

玉山盃青棒錦標賽冠軍戰打完5局，桃園市與新北市仍以0：0平手，天上降下大雨讓比賽裁定和局，出現玉山盃史上第一次的並列冠軍。

青棒兩大強權新北市與桃園市在冠軍賽交手，兩隊都有得點圈攻勢，不過先發投手新北市林昱珉、桃園市林詔恩都能成功壓制，各投完5局無失分，林昱珉被敲4安但有5次三振，林詔恩則是被敲2安，有3次三振。

近日北部午後都有雷陣雨，今天打完5局後三重棒球場的雨勢變大，觀察30分鐘後，大會裁定比賽以和局作收，兩隊並列冠軍。

玉山盃過去關係到U18世界盃中華隊組訓權，冠軍賽必須分出勝負，然而今年因疫情關係，U18世界盃延至明年舉辦，因此今年玉山盃無關組訓權，也罕見地出現並列冠軍。

桃園市仍是完成二連霸，總教練吳柏宏表示：「畢竟天氣、場地影響，對兩隊來說都是最完美的結局。」新北市總教練周宗志也有同感：「不完美中的完美。」

因玉山盃無關組訓權，加上備戰時間短，不少隊伍選擇放棄，僅剩8隊參賽，吳柏宏表示，這次參加盃賽，其實怕選手因太久沒比賽、可能受傷，「所有參賽的選手、教練都很辛苦，畢竟太久沒訓練，各隊都很辛苦」。

看到昨天下午的四強戰因雨裁定，新北市在冠軍戰將原本後援待命的林昱珉拉到先發，先穩住前5局，林昱珉則說，自己覺得可惜的是，原本希望後面4局可以讓學弟多點大賽經驗，「這次比賽比較特殊，沒有要選拔，就給他們多學一點抗壓。」

林昱珉最終獲選MVP，在高中生涯最後一戰帶走個人獎杯，他直呼：「算賺到啦，大家都平手，最後頒給我，很感謝大會。」

至於上午的季軍戰，則是由嘉義縣靠著單局灌7分打爆高雄市，加上先發投手盧孟揚6局好投，以8：5獲勝，創隊史最佳成績。

110年玉山盃青棒錦標賽個人獎名單如下：

打擊獎：曾子祐（桃園市）打擊率0.6

打點獎：董子恩（桃園市）打點5

全壘打獎：從缺

投手獎：何靖（高雄市）防禦率0（8局）

最有價值球員：林昱珉（新北市）

教練獎：周宗志（新北市）、吳柏宏（桃園市）

玉山明星球員獎：

最佳投手：林詔恩（桃園市）

最佳捕手：張翔（桃園市）

最佳一壘手：孫易磊（新北市）

最佳二壘手：王鵬（高雄市）

最佳三壘手：董子恩（桃園市）

最佳游擊手：曾子祐（桃園市）

最佳外野手：邱鑫（新北市）、林佳緯（新北市）、柯郁翔（嘉義縣）

最佳指定打擊：黃柏叡（新北市）

110年玉山盃冠軍戰因雨裁定和局，桃園市與新北市並列冠軍。圖／中華棒協提供
110年玉山盃冠軍戰因雨裁定和局，桃園市與新北市並列冠軍。圖／中華棒協提供
110年玉山盃冠軍戰因雨裁定和局，桃園市與新北市並列冠軍。圖／中華棒協提供
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玉山盃 林昱珉 中華隊

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