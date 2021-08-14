中職／暴雨閃電中與佛斯特跑起來 黃恩賜嘆他體能真好

中信兄弟隊今天在新莊球場出賽，賽前下起暴雨還打雷，昨天的先發投手黃恩賜按照例行課表，跟著投手教練佛斯特在場內跑步，不畏風雨的畫面看起來熱血，黃恩賜卻想起前幾天才剛笑羅傑斯的遭遇，「早知如此，就不要跟他開玩笑。」

今天主隊富邦悍將隊的賽前練習開始沒多久，球場就下起暴雨，現場蓋上帆布，人潮移往室內練習，暴雨中卻仍見到兩個跑動的人影，就是佛斯特與黃恩賜。

先發投完的隔天跑步加強體能為例行公事，儘管下起大雨，黃恩賜說起來見怪不怪，「都是丟完隔天要跑，打雷小事啦，羅傑斯跑的那天下更大。」今天自己也在雨中跑步，黃恩賜說：「早知如此，那天就不要跟他開玩笑，說他活該，雨下那麼大還是要跑。」

黃恩賜沒概念自己到底跑了多少，「都是他說跑了就開始跟，他說停了才能停，他好像看我們累就很開心，你如果裝累他也看得出來。」