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中職／兄弟同日3壽星 羅傑斯還會下廚餵食宋晟睿

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊宋晟睿今天在球場度過19歲生日。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊宋晟睿今天在球場度過19歲生日。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊新秀宋晟睿的新人年，今天在一軍過生日，目前多以腳程上場展現，缺乏打擊機會，他也告訴自己，「不用著急，把教練給我的工作全力以赴做好。」

今天是七夕情人節，兄弟在新莊球場遭遇富邦悍將隊，新莊賽前下起暴雨，兄弟在室內暖身時響起「生日快樂」，原來今天隊上共有3位壽星，打擊教練石志偉為44歲生日，今天要先發的羅傑斯為36歲生日，宋晟睿則是年滿19歲。

因疫情關係，全隊無法一起慶生，只能分別簡單慶祝，羅傑斯也在他的Instagram直播慶生，想和久未見面的家人一起分享喜悅。

宋晟睿去年季中選秀入隊，今年就在一軍度過生日，目前在一軍出賽9場，卻僅有1打席吞下三振，接下來就沒有打擊機會，多以代跑、代守登場，兩次盜壘成功，也跑回兩分。

宋晟睿坦言升上一軍後面對的投手感覺層級不同，「投手的質很不一樣，球速快又準，變化球也比較犀利，第一個打席很可惜，自己沒把握住，導致後面沒什麼機會打擊，有上去就盡力盜壘，有戰術，自己也會注意投手習慣。」

宋晟睿的腳程令人眼睛一亮，隊上另一名有口碑的「腿哥」是王威晨，宋晟睿說：「不會和他比速度，他一直都滿快的，又高又帥。」

宋晟睿也分享與學長們的互動，不覺得不自在，同天生日的羅傑斯還會煮家鄉菜給他吃，「羅傑斯很會煮菜，雖然聞起來味道怪怪的，但吃起來不錯，和台灣的菜不太一樣，吃起來比較不油膩。」

富邦悍將 中信兄弟 選秀

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