玉山盃／因雨裁定 新北、桃園並列冠軍

玉山盃全國青棒錦標賽今天進行冠軍戰，由強隊新北市及桃園市對決，不過打完5局因雨裁定，雙方以0比0並列冠軍，賽後2隊教頭都認為，這次因疫情準備不易，大家都辛苦了。

玉山盃今天在三重球場進行冠軍戰，雙方直到5局結束還以0比0平手，不過現場下起大雨，經等待後大會決定2隊並列冠軍。以往玉山盃是U18世界盃的國手選拔賽，不過受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後到明年，因此本屆玉山盃沒有組訓權的問題，才會有史上首次並列冠軍。

新北市推出應屆畢業的左投林昱珉先發，用67球投5局，被敲4支安打，投1次保送、5次三振，沒有失分；桃園市先發投手則是升高三的左投林詔恩，用75球投5局，僅被敲2支安打，投2次保送、3次三振，同樣沒有失分。

桃園市此戰推出林詔恩先發，賽後總教練吳柏宏表示，「本來就設定他在冠軍戰出賽，畢竟我們2隊都很多左打，我相信他們今天派林昱珉也是以左剋左的方式。」吳柏宏指出，這場林詔恩唯一要修正的是常投到2好3壞，「我相信練習時間較少有影響，現在已經可以正常練習，再調整就好。」

雖然本屆玉山盃無關組訓權，不過吳柏宏表示，賽前有提醒選手，既然要組隊參賽，就要拿出100%的實力和態度，「各隊都很辛苦，畢竟太久沒有訓練，在最短時間參加比賽。」最後以並列冠軍作收，吳柏宏並不覺得可惜，畢竟這次比賽也冒著有可能受傷的風險，「天氣不穩定，對2隊都是完美結局。」

對於並列冠軍，新北總教練周宗志則表示，「不完美中的完美，當然2隊都想要拿冠軍，是因為天氣關係，大家都為了玉山盃斷斷續續地在準備，各位球員也辛苦了。」