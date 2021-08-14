日職／王柏融代打敲安 火腿被東浜巨K暈吞2連敗

昨天在日本職棒復賽首戰未敲安，火腿隊台將王柏融今天把握唯一一次代打機會，在9局下敲出安打，可惜後續球隊未延續攻勢，最終以0：2輸給軟銀隊，連兩場遭完封。

火腿打線連兩場熄火，昨天對軟銀全隊僅敲出1支安打，今天雖然首局敲出2支安打，但接下來被東浜巨K得暈頭轉向，除了1次對手失誤外，未再上壘，直到9局才稍有攻勢。

9局上王柏融上場代打捕手清水優心，面對右投岩嵜翔的148公里速球，敲成一壘方向強襲球，打穿中村晃的防區，成功站上壘包，隨後由杉谷拳士代跑，不過接下來三棒接連出局，未能打破鴨蛋。

這支安打是王柏融復賽後首安，也是個人近4場出賽的第一支安打，打擊率上升到2成41。

軟銀先發投手東浜巨繳出本季代表作，投8局被敲2支安打無失分，更飆出生涯單場最多的11次三振，4、5局更是6連K，東浜巨原本單場最多K是2013年10月5日的9局完投、10次三振，對手也是火腿。