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中職／江少慶下周一軍開箱秀？悍將投教：有機會

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手教練吳俊良。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手教練吳俊良。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊狀元江少慶今天到二軍投隊內賽，為下半季登板做準備，投手教練吳俊良表示，下周要看到江少慶在一軍先發，確實有機會，也不排除安排他的首戰在新莊主場上演。

江少慶以中職史上最大合約加盟悍將隊，「開箱秀」備受矚目，但目前上半季冠軍尚未產生，下半季賽程還無法公布，悍將隊的下半季先發輪值如何安排，目前也還未底定。

江少慶今天在二軍的出賽，預計要投65球，吳俊良說：「今天下去，就是要準備下周看是哪一天的先發。」能否在下周於一軍開箱，還須看他今天丟完的狀況，若沒有問題，下周就可能在一軍演出初登板，投球數可能抓在80球、甚至100球都有可能。

陳鴻文本周擔任保留比賽的第一任投手，投4局、失2分，是否在下半季轉先發還是未知數，總教練洪一中表示，先發輪值交給投手教練，自己不太管，「那天是讓他（陳鴻文）試試看，看後續恢復怎樣、體力能不能負荷，可以的話，轉先發也不是不可能。」

吳俊良表示，陳鴻文是否轉先發還要再評估，但他的投球體能應該沒有問題。

江少慶 陳鴻文 富邦悍將

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