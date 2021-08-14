中職／紐那斯離台僅剩3洋投 洪總：這些菜就這樣用

富邦悍將隊洋將接連有狀況，今天洋砲紐那斯因岳母確診病重而告假離台，已是第4位離隊洋將，總教練洪一中苦笑說：「我們還是有3個洋將，也沒有少，這些菜就這樣用，說不定下半季3個拼迸叫。」

悍將隊今天宣布，紐那斯因岳母確診新冠肺炎，病情嚴重已住進加護病房，昨天賽後已向球團告假離隊，今天搭機返回多明尼加，他也期望下半季有機會再返台助陣。

悍將隊今年找洋將腳步積極，無奈一波三折，索沙先因膝蓋動刀離隊，疫情期間邦威、傑斯離隊，現在紐那斯又因家務必須離隊。

洪總透露，紐那斯的狀況這幾天已有掌握，但病情的變化很快，現在也沒辦法，「本來需要考慮何時要用3洋投，現在就沒選擇，就是剩三個。」

目前受制於不開放外籍人士來台，各隊洋將補強都卡關，雖然紐那斯已有簽證，留下再返台的後路，但洪總也知道，「他是可以回來，但回來又要重新來過，隔離21天，也不知道他的狀況要處理多久。」

洪總表示，過去不是沒碰過洋將來來去去，但以往多是因為表現不好被換掉，今年的狀況確實比較特殊，「因為疫情，洋將要出去很容易，但進來很困難。」他也說球團年初早已想到這些狀況，所以洋將超前部署，無奈還是計畫趕不上變化。

悍將隊目前一軍洋投有羅力、猛悍，優瑪今天已經緊急調上一軍，由於這兩場先發投手已經排定，優瑪可能後援出賽。