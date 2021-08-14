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玉山盃／嘉縣單局灌7分勝高雄 奪季軍隊史最佳

中央社 / 台北14日電
玉山盃全國青棒錦標賽14日來到最後一天，季軍戰嘉義縣在第3局猛灌7分奠定勝基，終場以8比5擊敗高雄市，順利抱走季軍，也創下玉山盃隊史最佳成績。 （中華棒協提供）中央社
玉山盃全國青棒錦標賽14日來到最後一天，季軍戰嘉義縣在第3局猛灌7分奠定勝基，終場以8比5擊敗高雄市，順利抱走季軍，也創下玉山盃隊史最佳成績。 （中華棒協提供）中央社

玉山盃全國青棒錦標賽來到最後一天，季軍戰嘉義縣先發投手盧孟揚6局好投，加上第3局猛灌7分，終場以8比5擊敗高雄市，嘉義縣順利抱走季軍，也創下玉山盃隊史最佳成績。

嘉義縣1局下在陳嘉翔、楊祥禾敲安打後，莊中華犧牲觸擊護送隊友到二、三壘，接著宋自杰擊出滾地球送回1分；3局下更是攻下大局，出現6支安打、3次保送、1次失誤，包括莊中華的2打點三壘安打，攻下7分，一口氣取得8比0領先。

4局上高雄市靠著林耀煌敲出1打點三壘安打，追回1分；7局上再靠著3支安打、3次保送，攻下4分，不過最終嘉義縣還是以8比5擊敗高雄市，奪下季軍，刷新玉山盃隊史最佳成績。

嘉義縣總教練陳聯豐賽後表示，這次玉山盃看到小朋友的拚勁，「因為我們集訓只有幾天，肌力、技術都有點不足，能夠打到這樣，我覺得很高興。」雖然突破隊史成績，不過陳聯豐表示，對教練來說，如何每年都維持在8強、4強才是最重要。

今年玉山盃延期，高三球員都已畢業，因此各隊以高二為主體，不過嘉義縣有4名應屆畢業球員回來幫忙，分別為莊中華、楊祥禾、張育誠、沈承緯，陳聯豐說：「很感謝他們4名高三的貢獻，扮演母雞帶小雞的角色。」

嘉義縣先發投手盧孟揚用78球投6局，被敲4支安打、投1次保送，飆8次三振，失4分奪下勝投。陳聯豐表示，這次投手都設定在50顆球以內，但盧孟揚突破70球，第7局體力下滑，才會一個人次都沒解決掉分，不過他指出，盧孟揚今天速度不錯。

盧孟揚則表示，今天自己表現還不錯，但到後面體力下滑，「想看自己能丟多久就丟多久，因為最後一場了。」盧孟揚此戰策略主要是把球壓低，使用直球及新練的指叉球為主。能幫助球隊奪下季軍，盧孟揚說：「因為我們練不到1個星期就出來了，也沒有上牛棚，所以拿到季軍很開心。」

玉山盃 棒協

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