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中職／第8轟被改判也開心 高國輝：今天才感覺有來球場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝。記者季相儒／攝影
高國輝。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊重砲高國輝的第8轟沒來，經重播檢視後改判為二壘打，他沒有意外感，「我也感覺好像不會過」，但他明顯感受到打擊狀況漸入佳境，他笑說：「今天才感覺自己有來球場」。

悍將隊今天克服2：5落後，以6：5逆轉擊敗中信兄弟隊，高國輝單場雙安，第6局的安打在悍將隊的單局3分攻勢添材火，8局的飛球直擊左外野全壘打牆黃線上，裁判起初判為全壘打，高國輝喜孜孜繞完4個壘包回到休息區，但經由重播確認為二壘打，悍將隊換上申皓瑋代跑。

「我也是很懷疑，想說應該沒有全壘打。」高國輝笑說，「看到裁判比了，我就先跑了。」他在休息區等待期間，就有預感不會過，還把頭盔都先準備好了，隨後確定換上申皓瑋代跑，「我有跟皓瑋說，你一定要跑回來，後面真的有跑回來。」

高國輝自知近況不佳，今天貢獻雙安，也讓他心情稍感安慰，「先把擊球點顧好，低潮滿久的，打不好時都感覺自己好像都沒來球場，今天比較有參與感。」

高國輝表示，最近有針對打擊進行修正，感覺還不錯，「保持下去，希望天天都有來球場。」

高國輝 申皓瑋

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