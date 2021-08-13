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中職／暴力猿灌18分潑獅冷水 高國慶的防禦率0也沒了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿林立。 報系資料照
樂天桃猿林立。 報系資料照

統一獅隊的上半季冠軍最後一絲希望，正在冉冉熄滅中，今天以0：18遭樂天桃猿隊打爆，戰局崩潰到42歲老將高國慶也登板消化局數，生涯防禦率0沒了，猿隊此役得分寫下本季團隊新高，獅隊單場失分也是本季最慘紀錄。

獅隊在上半季爭冠處於絕對不利位置，賽前落後中信兄弟隊1場勝差，猛威爾11日才剛把牛棚日搬到實戰，後援2局、無失分共用21球，今天再扛先發出賽，擋不住猿隊砲火。

猿隊2局下先靠雙盜壘搶下分數，陳俊秀在本壘攻防戰中為球隊先馳得點，林承飛補上兩分砲，廖健富3局下再添陽春砲。

猛威爾先發3局、失4分退場，潘威倫4局接手後讓戰局進一步失控，連續被敲3安打、1保送後才出現第一個出局數，潘威倫1局沒投完，被敲5安打、狂失6分，猿隊取得10：0的壓倒性領先，後續持續追加分數。

獅隊避免再消耗投手，8局下推出高國慶生涯第三度登板，連續挨了梁家榮、邱丹的二壘打，林立補上三壘打，也讓他生涯防禦率0破功。

林立單場5安打，包括2支三壘打、1支二壘打，貢獻5分打點，獲選為單場MVP。

獅隊明天由飛利士出戰味全龍隊，後天與富邦悍將隊一戰交給江辰晏，若戰情需要，洋投布雷克也可後援上陣，只要上半季還有一線希望就會傾巢而出作戰。

高國慶 林立

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