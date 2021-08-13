中職／張進德2關鍵安打攔兄弟 洪總說關鍵

富邦悍將隊今天扮演中信兄弟隊季冠軍封王路上的攪局者，張進德第6局、第8局的安打，貢獻3分打點，幫助悍將隊從落後到超前，最終以6：5贏球，總教練洪一中也說他的表現很關鍵。

雙方先發投手的失分都偏多，羅力先發6局、失5分，黃恩賜投5局、失5分，都以無關勝敗收場。

洪總指出，羅力的表現還可以，主要是第3局有個二壘手的野手選擇錯誤影響到他，「如果傳一壘就是兩人出局，投手的壓力會不一樣，但也不能怪二壘一瞬間的判斷。」

悍將隊前兩局都有分數進帳，但2：0的領先局面沒有維持太久，兄弟隊長王威晨用球棒以身作則，3局敲出陽春砲、本季首轟點燃攻勢，接下來連5棒上壘，詹子賢的安打送回追平分，潘志芳的安打再超前戰局。

陳文杰6局炸裂兩分砲，擴大為5：2領先，這是他本季第4轟，全數都在7月13日復賽後敲出，且單季4轟也已超越生涯前4季在一軍敲出的全壘打數總和（3轟）。

黃恩賜投到第6局再遇亂流，未取得出局數被敲3安打、1保送，張進德的二壘打將他打退場，接手的蔡齊哲因暴投再失血1分，兩隊戰成5：5平手，第8局高國輝的二壘打後，張進德補上安打送回超前分決定了此役勝負。

洪總表示，「4分打點（實際為3分打點）他的，阿德的表現很關鍵。」第8局時高國輝先敲安打，趁重播輔助判決期間，洪總也走到場邊與范國宸、張進德面授機宜，洪總透露，主要是和范國宸講話，「我說不短打，就信任你，問他有沒有信心，他說有信心。」