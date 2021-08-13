快訊

為何全民可望免費領五倍券 「她」召集會談成關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張進德2關鍵安打攔兄弟 洪總說關鍵

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張進德6局敲出二壘打，8局敲出超前安打。記者季相儒／攝影
張進德6局敲出二壘打，8局敲出超前安打。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天扮演中信兄弟隊季冠軍封王路上的攪局者，張進德第6局、第8局的安打，貢獻3分打點，幫助悍將隊從落後到超前，最終以6：5贏球，總教練洪一中也說他的表現很關鍵。

雙方先發投手的失分都偏多，羅力先發6局、失5分，黃恩賜投5局、失5分，都以無關勝敗收場。

洪總指出，羅力的表現還可以，主要是第3局有個二壘手的野手選擇錯誤影響到他，「如果傳一壘就是兩人出局，投手的壓力會不一樣，但也不能怪二壘一瞬間的判斷。」

悍將隊前兩局都有分數進帳，但2：0的領先局面沒有維持太久，兄弟隊長王威晨用球棒以身作則，3局敲出陽春砲、本季首轟點燃攻勢，接下來連5棒上壘，詹子賢的安打送回追平分，潘志芳的安打再超前戰局。

陳文杰6局炸裂兩分砲，擴大為5：2領先，這是他本季第4轟，全數都在7月13日復賽後敲出，且單季4轟也已超越生涯前4季在一軍敲出的全壘打數總和（3轟）。

黃恩賜投到第6局再遇亂流，未取得出局數被敲3安打、1保送，張進德的二壘打將他打退場，接手的蔡齊哲因暴投再失血1分，兩隊戰成5：5平手，第8局高國輝的二壘打後，張進德補上安打送回超前分決定了此役勝負。

洪總表示，「4分打點（實際為3分打點）他的，阿德的表現很關鍵。」第8局時高國輝先敲安打，趁重播輔助判決期間，洪總也走到場邊與范國宸、張進德面授機宜，洪總透露，主要是和范國宸講話，「我說不短打，就信任你，問他有沒有信心，他說有信心。」

張進德 黃恩賜

延伸閱讀

中職 8下張進德超前安 富邦悍將擊敗中信兄弟

圖輯／中職羅力對決黃恩賜 五局兄弟3：2領先富邦

中職／林子偉外甥蕭憶銘初登一軍 到新莊覺得好不真實

南韓罕見跌倒 中華棒球隊奧運棄賽實在可惜

相關新聞

中職／暴力猿灌18分潑獅冷水 高國慶的防禦率0也沒了

統一獅隊的上半季冠軍最後一絲希望，正在冉冉熄滅中，今天以0：18遭樂天桃猿隊打爆，戰局崩潰到42歲老將高國慶也登板消化局...

中職／張進德2關鍵安打攔兄弟 洪總說關鍵

富邦悍將隊今天扮演中信兄弟隊季冠軍封王路上的攪局者，張進德第6局、第8局的安打，貢獻3分打點，幫助悍將隊從落後到超前，最...

日職／飛球三振滾地 王柏融3打數未敲安

因東京奧運而中斷賽程的日本職棒在今天重新開打，火腿隊台將王柏融立刻先發，不過受制於軟銀隊先發投手石川柊太，3打數未敲安，...

中職／界外區神接殺有運氣成分 王威晨：速度展現不錯

周三在台南與統一獅隊一戰，中信兄弟隊以和局收場，隊長王威晨貢獻4安打外帶直奔外野界外區的接殺美技，他自認這球帶有運氣成份...

日職／吳念庭保送又秀守備美技 西武遭岸孝之壓制吞敗

東京奧運結束後，日本職棒今天復賽，西武隊台將吳念庭擔任先發第七棒、三壘手，有1次四壞保送跟1次美技守備，不過西武遭樂天隊...

日職／爆表！巨人守護神投出166公里速球 打破大谷翔平日本紀錄

經歷奧運結束之後，日本職棒今日重新恢復球季比賽，首日就有最大亮點出現，讀賣巨人於主場對決中日龍之戰，巨人隊守護神洋投維埃拉(THYAGO VIEIRA)在九局下出場投球，投出166公里的速球，打破由大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。