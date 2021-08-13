中職／8下張進德超前安 富邦悍將擊敗中信兄弟

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的中信兄弟，富邦悍將今天派出洋投羅力對上中信兄弟的黃恩賜。一局下富邦悍將高國輝擊出內野滾地球造成雙殺， 三壘跑者林益全回本壘得分，攻下富邦第一分。2局下富邦悍將高孝儀擊出帶有一分打點安打。3局上中信兄弟王威晨首先擊出陽春全壘打，接著詹子賢和潘志芳各擊出帶有一分打點安打，中信反超。6局上中信兄弟陳文杰擊出兩分打點全壘打，擴大領先。6局下富邦悍將張進德擊出兩分打點二壘安打，再靠著中信兄弟中繼投手蔡齊哲暴投，富邦悍將追平比數5：5。8局下富邦悍將張進德擊出一分打點安打將比數超前。富邦悍將先發投手羅力主投6局失5分，中信兄弟先發投手黃恩賜主投5局失5分，雙方先發投手皆無關勝負，終場富邦悍將以6：5擊敗中信兄弟。 6局下富邦悍將張進德擊出兩分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 富邦悍將張進德獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 8局下富邦悍將張進德擊出一分打點安打將比數超前。記者季相儒／攝影 8局下富邦悍將張進德擊出一分打點安打將比數超前。記者季相儒／攝影