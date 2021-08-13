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日職／吳念庭保送又秀守備美技 西武遭岸孝之壓制吞敗
東京奧運結束後，日本職棒今天復賽，西武隊台將吳念庭擔任先發第七棒、三壘手，有1次四壞保送跟1次美技守備，不過西武遭樂天隊投手岸孝之壓制，最終以0：5落敗。
吳念庭今天第一局就展現守備功力，面對樂天第一棒小深田大翔敲出的三壘界外飛球，吳念庭用滑接方式，將球接進手套，抓下第一個出局數。
2局下的首打席，吳念庭敲出的二壘方向強勁平飛球，剛好球找手套，被對手接殺，不過5局下靠著選球眼，四壞保送上壘，8局下則敲出右外野飛球遭接殺。
吳念庭總計2打數無安打，另有1次保送，打擊率下修到2成70，停賽前的連6場安打也因此中斷，本季出賽81場，有75支安打，7轟，42分打點1。
樂天隊先發投手岸孝之投到8局下1出局後，才被愛斗敲出第一支安打，也因此退場休息，總計7.1局無失分，10次三振、3次四壞的表現，拿下勝投。
樂天打線雖未開轟，但靠著13支安打攻下5分，淺村榮斗在5局上滿壘時的2分打點二壘打，為比賽定調。
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