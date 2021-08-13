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日職／飛球三振滾地 王柏融3打數未敲安

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融。 資料照(擷圖自推特)
王柏融。 資料照(擷圖自推特)

因東京奧運而中斷賽程的日本職棒在今天重新開打，火腿隊台將王柏融立刻先發，不過受制於軟銀隊先發投手石川柊太，3打數未敲安，火腿也以0：3吞下完封敗。

王柏融在今天對軟銀之戰擔任第五棒指定打擊，2局上的首打席第一球就揮棒，敲成左外野飛球出局，5局上作為首名打者，則是看了3顆好球遭三振。

最有機會的一次是8局上，王柏融敲出一壘方向強勁滾地，但被一壘手中村晃美技攔下，傳給補位的投手，將王柏融刺殺出局。

王柏融在復賽首戰留下3打數無安打，1次三振的成績，打擊率下滑到2成36，本季目前出賽48場，有33支安打，6發全壘打，26分打點。

不只王柏融，火腿全隊都被石川柊太壓制，石川今天投了7.1局沒有失分，僅被敲出1支安打，投出11次三振，另有2次四壞保送，與接手的板東湧梧、岩嵜翔聯手完封。

王柏融 火腿

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