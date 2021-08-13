中職／界外區神接殺有運氣成分 王威晨：速度展現不錯

周三在台南與統一獅隊一戰，中信兄弟隊以和局收場，隊長王威晨貢獻4安打外帶直奔外野界外區的接殺美技，他自認這球帶有運氣成份，也不忘誇讚自己，「速度的展現滿不錯的」。

11日在台南球場的「天王山之戰」，兩隊打到延長12局，面對林子豪擊出的左外野界外飛球，王威晨從三壘防區一路背對球狂奔，以精采美技將這球接進手套。

王威晨表示，台南球場的左外野界外區比較寬，自己在那附近有好幾次接球經驗，「打上去時滿高的、離我很遠，但想到台南球場旁邊比較寬就拚了，既然已經跑了就不想放棄。」他追到一半時就覺得有機會，確定接到球時，「旁邊的人喊得比我還大聲。」

「運氣成分比較高一點，速度的展現是不錯。」新秀宋晟睿同場在外野展現腳程，王威晨笑說：「他那球也跑很遠，我也想做到讓別人覺得我好像很快。」

王威晨在高壓的比賽展現強心臟，該役不僅有關鍵美技，也貢獻4支安打，他表示，「比賽張力比較大，但是高強度的比賽，我也希望自己可以盡量冷靜下來去面對比賽，我在場上比較不會有比較嗨的情緒。」身為隊長的他，自認不需特別帶領團隊，「大家都會為了同樣的目標去努力。」