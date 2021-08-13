中職／李振昌傷勢無礙可以出賽 定位要看戰況

中信兄弟隊終結者李振昌的右手傷情無礙，周三對統一獅隊一戰時就已可準備上場，將在接下來比賽伺機讓他登板檢驗狀況，並未在上半季爭冠關鍵時期折損這位後防大將。

李振昌前一次登板已是4日，只投3球就退場，當下反應為手肘麻麻的，就醫檢查後為肌肉緊繃、並不嚴重，球團持續觀察他的狀況。

總教練林威助表示，「目前防護員報告是說還算正常，就看有什麼機會讓他出賽，定位要看比賽狀況。」

他指出，前役與獅隊打到延長賽，蔡齊哲投完11局後續投12局，若跨局數續投後碰到狀況，李振昌就有可能準備。

洋將格里斯目前仍是備而不用的狀態，林威助表示，「如果外籍先發這幾場有問題，應該就會登錄他。」他點出目前在洋投輪替上的難處，這陣子南部下雨，格里斯無法正式出賽，難以掌握狀況，「如果洋將狀況都很好當然OK，但如果有狀況，就有必要用到他了。」

羅傑斯首場出賽暴露出穩定性、續航力都不太足夠，他將在明天再扛先發，對手富邦悍將隊則是推出游霆崴。