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中職／挨兩分砲失望 陳鴻文當下問陳俊秀「失投嗎？」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳鴻文。記者陳宛晶／攝影
陳鴻文。記者陳宛晶／攝影

陳鴻文時隔超過3年再於開賽第一個站上投手丘，面對樂天桃猿隊投4局、失2分，挨了陳俊秀的兩分砲，今天想起來仍覺得扼腕，他也透露當下就跟陳俊秀詢問：「我那球有失投嗎？」互動相當有趣。

陳鴻文前一次先發已是2018年5月13日，昨天與猿隊之戰為保留比賽，原本的先發投手為洋投優瑪已下二軍，悍將隊教練團在上周日通知陳鴻文在此戰接替先發，能投幾局是幾局，要他不要有壓力。

陳鴻文表示，「過去還是有先發的經驗，照以前經驗去做賽前準備。」他坦言4局投完後還是想投下去，「但教練團是說差不多可以休息了。」

帳面上是中繼、體感上是先發，陳鴻文繳出4局、失2分，第6局挨了陳俊秀的兩分砲，現在想起來，陳鴻文還是覺得很失望，「被打全壘打掉兩分，心情滿不好的，覺得可以不用掉分的，還是被打全壘打。」

與陳俊秀熟識的他，當下就問他「有失投嗎？」陳俊秀回答他，「沒有，算內角，順勢打出去。」陳鴻文還反問：「我應該投得更裡面吼？」陳俊秀說：「其實還OK啦！」

當下就找開轟主人問是否有失投，場上的趣味互動，陳鴻文解釋自己很享受在比賽裡，對於先發、後援也沒有預設立場，「棒球就是這樣，不是一定要有誰，教練賦予我的工作就把它做好，我在球隊一直以來的目標和期許都是只要可以上場就是肯定，不管是先發、中繼、後援。」

調離終結者，陳鴻文看得很開，「投不好還一直在那個位置，對球隊也是傷害，對自己也不會有幫助，換個位置、做個調整，說不定未來會更好，畢竟打棒球永遠都有明天。」

陳鴻文 陳俊秀

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