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玉山盃／楊峻豪繳猛打賞 新北擊敗嘉縣闖冠軍戰

中央社 / 台北13日電
玉山盃全國青棒錦標賽13日進行4強賽，新北市第7棒楊峻豪（圖）首度獲得先發機會，繳出3安猛打賞表現，終場新北以11比5獲勝，成功闖進冠軍戰。（中華棒協提供）
玉山盃全國青棒錦標賽13日進行4強賽，新北市第7棒楊峻豪（圖）首度獲得先發機會，繳出3安猛打賞表現，終場新北以11比5獲勝，成功闖進冠軍戰。（中華棒協提供）

玉山盃全國青棒錦標賽今天進行4強賽，新北市雖然前半段與嘉義縣打得膠著，不過後半段拉開比分，其中楊峻豪繳出猛打賞表現，終場以11比5獲勝，成功闖進冠軍戰。

新北市1局下就靠著3支安打、2次保送，率先攻下3分；不過3局上嘉義縣的陳嘉翔敲1打點三壘安打後，楊祥禾再擊出高飛犧牲打，僅剩1分落後。到第5局結束，新北市以5比3領先，不過6局下包含楊峻豪的2打點安打在內，攻下3分拉開差距，終場以11比5擊敗嘉義縣。

新北先發投手沈家羲投3局被敲2支安打，投1次保送、5次三振，失掉2分；接替的投手孫易磊投1局被敲3支安打，失1分，不過獲得勝投；之後林旺熙、鄧佳安各投2.2、2.1局，都失1分。

談到此戰前半段打得膠著，賽後新北總教練周宗志表示，「因為第1局就先拿3分，2到4局在進攻時選手注意力沒那麼集中，有2個機會沒有把握住，先發投手第3局又出狀況，分數拉近大家才有點緊張。」

5局中場結束後，周宗志提點球員進攻策略，出棒有點草率，之後比賽後半段打線就順暢許多。至於先發投手沈家羲，周宗志則指出，「他有點提早出狀況，原本設定5局80顆球，第3局發現他速度掉太多，節奏有點亂掉，所以先把他換下來休息。」

新北市第7棒楊峻豪演出3安猛打賞，包辦3分打點，這場是楊峻豪在玉山盃首度獲得先發機會，周宗志說明，「他之前在練習時狀況沒那麼好，直到今天才先發，沒想到得點圈表現不錯。」

楊峻豪則表示，因為比賽前的訓練狀況沒有很好，所以前幾場比賽沒辦法先發，今天賽前知道自己可以先發後很開心。談到這場遇到3任不同投手，他則指出，「在場邊預備時，教練有跟我說設定什麼球打，自己要有目標。」

玉山盃

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