棒球／巨人少棒50周年 首波系列紀念活動開跑

今年適逢巨人少棒奪得世界少棒冠軍屆滿50周年，趁此運動賽事瘋潮，由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國小協辦的「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列紀念活動即日起展開，邀全民回顧那個半夜瘋轉播的年代，重溫昔日瘋棒球的榮耀時光，在後疫情時期，為國人帶來更多正向能量。

台南市市長黃偉哲指出，台南一直以來對棒球發展極為重視，尤其亞太國際棒球訓練中心陸續啟用，不僅大大提升台南的棒球能量，也讓 台南在國際棒球領域發光發熱，隨著5G、AIoT、大數據等科技發展日益成熟，將訓練及運動結合數位科技，不但為球員提升投打表現，也為觀眾帶來優化體驗，藉由巨人少棒50周年紀念活動，期盼喚起美好回憶，深化台南棒球城市的精神。

本次活動元素將結合棒球運動與數位科技，台南市府希望工研院等研究機構，能利用數位科技的能量來協助台南棒球運動量能的提升，也加速台南科技運動產業的佈局。

「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列紀念活動，首先推出「尋找老球迷」線上活動，邀請全民一起共襄盛舉，透過照片分享當年的盛事與感動，即日起至24日，凡民眾有收藏第一代巨人少棒的照片或擁有紀念相關物品（紀念棒球、球棒、球衣…等），只要拍照加說明簡介上傳到「巨人少棒50週年-南鋒再現」官方粉絲團，經大會確認為老球迷，將有機會獲邀參加28日於台南市安平古堡熱蘭遮城博物館前方廣場，舉辦的「巨人少棒球員見面會」，由第一代巨人少棒國手，贈送親筆簽名球及神秘禮。

成立於1971年，由台南協進國小為主，網羅南部七縣市頂尖選手組成的第一代巨人少棒隊，站上美國威廉波特球場，與美國隊一決高下，最後在延長賽中，以12：3寫下奇蹟，獲得第25屆威廉波特世界少棒冠軍。巨人少棒小將回國後，受到總統與副總統接見，並在英雄遊行中，受到萬人空巷的歡迎慶賀。

巨人小將此後，也有多位繼續投入棒球運動，素有棒球先生之稱的李居明、成為中華隊與職棒多屆總教練的徐生明、擔任總教練並曾率隊獲得2006年卡達杜哈亞運棒球冠軍的葉志仙，都成了為台灣棒球貢獻所長的重要人物。