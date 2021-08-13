日職／與大谷最大差別 前火腿打教：中田翔必須以身作則

日本火腿隊主將中田翔傳出暴力醜聞，遭到球團的禁賽處分，這位過去扛起火腿隊攻擊核心的主砲，未來何時能再回到賽場上仍是未知數。過去曾經任職過火腿隊打擊教練的柏原純一，近日就在媒體上，感慨中田翔與曾效力火腿隊的球星大谷翔平，有什麼根本上的不同之處。

柏原在日本媒體「東京體育」指出，中田雖然在上個球季拿下打點王殊榮，但跟打擊王、全壘打王等獎項相比，打點除了自己打得好，還需要依靠隊友的幫忙。而柏原很懷疑中田翔有沒有這樣的自覺，並且明確對隊友展現出應該有的態度。

柏原在火腿執教期間，曾經帶過當時還在火腿隊的大谷翔平。他發現大谷經常會考量到三、四年之後的事情，為此加強自我的鍛鍊。例如在球隊遠征他處時，大谷就會從早上開始，就在當地尋找合適健身房，維持自身的重量訓練。相比之下，中田應該也要展現出這種努力的態度，當作隊友們的榜樣，然而今年球季下來，卻盡是折斷球棒、眼睛淤青、暴力事件等等醜聞。

過去在火腿隊時期的大谷翔平，平常就會考慮到將來的事情，訓練加強自我。 聯合報系資料照

柏原認為，中田翔是火腿隊陣中的代表人物，必須要以身作則，讓其他球員覺得「我得成為像中田翔這樣的球員」。現在他還有在場上奮戰的實力，未來即使球團願意原諒他，勢必仍會遭到懲罰及大幅減薪。然而這些條件中田最好都全盤接收，才能表明自己真的有在反省，讓人看到他的態度。