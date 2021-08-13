快訊

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

台股大盤指數盤中跌約220點 跌破「萬七」關卡

日職／與大谷最大差別 前火腿打教：中田翔必須以身作則

聯合新聞網 / 綜合報導
日本火腿隊前打擊教練指出，中田翔必須拿出態度，以身作則。 聯合報系資料照
日本火腿隊前打擊教練指出，中田翔必須拿出態度，以身作則。 聯合報系資料照

日本火腿隊主將中田翔傳出暴力醜聞，遭到球團的禁賽處分，這位過去扛起火腿隊攻擊核心的主砲，未來何時能再回到賽場上仍是未知數。過去曾經任職過火腿隊打擊教練的柏原純一，近日就在媒體上，感慨中田翔與曾效力火腿隊的球星大谷翔平，有什麼根本上的不同之處。

柏原在日本媒體「東京體育」指出，中田雖然在上個球季拿下打點王殊榮，但跟打擊王、全壘打王等獎項相比，打點除了自己打得好，還需要依靠隊友的幫忙。而柏原很懷疑中田翔有沒有這樣的自覺，並且明確對隊友展現出應該有的態度。

柏原在火腿執教期間，曾經帶過當時還在火腿隊的大谷翔平。他發現大谷經常會考量到三、四年之後的事情，為此加強自我的鍛鍊。例如在球隊遠征他處時，大谷就會從早上開始，就在當地尋找合適健身房，維持自身的重量訓練。相比之下，中田應該也要展現出這種努力的態度，當作隊友們的榜樣，然而今年球季下來，卻盡是折斷球棒、眼睛淤青、暴力事件等等醜聞。

過去在火腿隊時期的大谷翔平，平常就會考慮到將來的事情，訓練加強自我。 聯合報系資料照
過去在火腿隊時期的大谷翔平，平常就會考慮到將來的事情，訓練加強自我。 聯合報系資料照

柏原認為，中田翔是火腿隊陣中的代表人物，必須要以身作則，讓其他球員覺得「我得成為像中田翔這樣的球員」。現在他還有在場上奮戰的實力，未來即使球團願意原諒他，勢必仍會遭到懲罰及大幅減薪。然而這些條件中田最好都全盤接收，才能表明自己真的有在反省，讓人看到他的態度。

日本 體育

延伸閱讀

日職／證實曾對隊友施暴 火腿對中田翔祭出禁賽懲處

日職／中田翔暴力事件延燒 日媒曝光挨揍被害者

日職／日本隊奪金回歸 13日賽季重啟看台將表現

MLB／終結連13場乾旱期 大谷敲第38轟

相關新聞

日職／與大谷最大差別 前火腿打教：中田翔必須以身作則

日本火腿隊主將中田翔傳出暴力醜聞，遭到球團的禁賽處分，這位過去扛起火腿隊攻擊核心的主砲，未來何時能再回到賽場上仍是未知數。過去曾經任職過火腿隊打擊教練的柏原純一，近日就在媒體上，感慨中田翔與曾效力火腿隊的球星大谷翔平，有什麼根本上的不同之處。

棒球／巨人少棒50周年 首波系列紀念活動開跑

今年適逢巨人少棒奪得世界少棒冠軍屆滿50周年，趁此運動賽事瘋潮，由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國...

中職／遭猿隊張喜凱封鎖 悍將不是沒有墊底可能

樂天桃猿隊廿二歲投手張喜凱，就是喜歡在新莊球場登板，昨天對富邦悍將隊先發五局失兩分，本季第四勝到手，猿隊終場十二比二大勝...

中職／守備左後腦撞擊地面 郭永維輕微腦震盪待觀察

樂天桃猿隊昨天賽後已經確定上半季被淘汰，今天與富邦悍將交手、為之前的保留比賽，桃猿隊陳俊秀、廖健富、林立開轟，以12比2...

中職／張喜凱吃定悍將？坦言在新莊球場「有回家感覺」

富邦悍將隊22歲投手張喜凱，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰奪勝，先發5局被揮出5支安打，失兩分都非自責分，本季第4勝到手...

中職／陳俊秀砲轟陳鴻文 猿隊上半季確定至少排名第3

樂天桃猿、富邦悍將隊今天在新莊球場交手，這場比賽是7月29日因雨保留的比賽，從2局下打起，猿隊先發投手張喜凱相隔兩周完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。