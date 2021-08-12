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中職／張喜凱吃定悍將？坦言在新莊球場「有回家感覺」

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
張喜凱。 圖取自樂天桃猿隊粉絲團
張喜凱。 圖取自樂天桃猿隊粉絲團

樂天桃猿隊22歲投手張喜凱，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰奪勝，先發5局被揮出5支安打，失兩分都非自責分，本季第4勝到手，也終止3連敗，他說：「在新莊球場投球有回到家的感覺。」

猿隊今天12：2大勝，張喜凱繼4月29日擊敗中信兄弟隊後，等了3個多月再嘗勝投滋味，本季戰績升至4勝3敗，生涯對戰悍將隊3場投出2勝1敗、防禦率1.10，比起對決另3隊，數字明顯較優。

張喜凱表示，最近3連敗都在主場，能幫助球隊贏球很開心，以前念民安國小、二重國中都在新北市，高中時期也在新莊球場參加訓練營，在這裡投球的感覺很棒。

張喜凱生涯對戰統一獅隊3戰全敗，防禦率高達11.37，他表示，獅隊打者串聯性很高，都明白自己做什麼，真的很難對付；至於對決悍將隊為何穩定性高，他笑說：「剛好對他們投得好。」

過去投球容易受到裁判好球帶的影響，張喜凱自認已修正很多，他表示，不是裁判判不好，是自己情緒管理的問題，今天已經修正很多，心態沒受影響，就是做好本分。

張喜凱 富邦悍將 統一獅

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