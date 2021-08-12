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中職／陳俊秀砲轟陳鴻文 猿隊上半季確定至少排名第3

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
陳俊秀。 擷圖自畫面
陳俊秀。 擷圖自畫面

樂天桃猿、富邦悍將隊今天在新莊球場交手，這場比賽是7月29日因雨保留的比賽，從2局下打起，猿隊先發投手張喜凱相隔兩周完成5局任務，被揮出5支安打，失兩分都非自責分，幫助球隊12：2獲勝。

猿隊拿下這一勝後，上半季戰績29勝28敗，也確定至少排名第3，還有爭取第2機會；悍將隊掉到25勝1和31敗，只領先排名第5的味全龍隊2.5場勝差，仍有掉到最後的危機。

張喜凱7月29日首局讓悍將隊三上三下，猿隊當時2：0領先，今天2局下再登板，3局下失兩分讓對手追平，但陳俊秀6局上從陳鴻文的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，張喜凱本季第4勝到手，終止3連敗。

猿隊全場揮出9支安打、獲7次保送（1次觸身球），包括3支全壘打，另兩轟是7局上廖健富兩分砲、8局上林立3分砲，光是6到8局就攻下10分，讓悍將隊毫無機會翻身。

悍將隊5名投手優瑪（7月29日先發）、陳鴻文、林羿豪、陳韋霖、林逸翔都有失分紀錄，陳鴻文投4局失兩分，吞下本季第3敗，陳韋霖只投0.1局失5分最慘。

張喜凱 陳鴻文

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