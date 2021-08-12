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棒球／名人堂特展揭幕 棒壇大老杜勝三、謝明勇亮相

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
台灣棒球名人堂理事長黃瑛坡（左起）、名人堂成員杜勝三、桃園市副市長高安邦、名人堂成員謝明勇、名人堂飯店副董事長洪仁偉參加剪綵。圖／台灣棒球名人堂協會提供
台灣棒球名人堂理事長黃瑛坡（左起）、名人堂成員杜勝三、桃園市副市長高安邦、名人堂成員謝明勇、名人堂飯店副董事長洪仁偉參加剪綵。圖／台灣棒球名人堂協會提供

台灣棒球名人堂協會今天在棒球名人堂花園飯店舉辦第8屆名人特展開幕儀式，今年入堂的名人杜勝三、謝明勇都出席盛會，桃園市副市長高安邦、體育局長莊佳佳也到場參加剪綵儀式；高安邦表示，名人堂協會選出的每一位名人都具有很好的代表性，今年入選的兩位前輩都是他仰慕的對象，如今的成就是實至名歸。

杜勝三、謝明勇9日出席頒證儀式後，再度攜手出席特展開幕，兩人異口同聲感謝洪騰勝董事長，傾力協助棒球名人堂協會的運作，並提供良好的場地，讓棒球歷史文物能被用心保存。

這項特展受到新冠肺炎疫情影響停辦1年，今年在國內疫情趨緩下復辦，向外界展示更豐富的館藏，謝明勇說：「如果想知道台灣棒球的歷史，就到這邊來。」

杜勝三看到自己的物件展出，直呼一生對棒球的努力有價值，「感覺被肯定。」

名人堂協會理事長黃瑛坡表示，首屆名人堂表揚儀式在新莊球場，當時和首屆受封的兄弟飯店董事長洪騰勝討論，要尋找更好的棒球文物展出地，最終落腳在過去兄弟棒球隊的基地。

他說：「龍潭球場是台灣職棒發源地，也要感謝桃園市鄭文燦市長支持，催生名人堂花園大飯店，這是集運動、棒球、休閒、觀光為一體的多元五星級飯店。」

名人堂花園飯店連續兩年做為名人堂年度「名人特展」的展區，整個棒球球體的顯眼造型，成功吸引國人目光，位於7樓的名人殿堂呈列台灣棒球名人的文物，透過獎牌、獎盃、服裝述說他們用自身努力的表現，為台灣的棒球寫歷史。

名人堂協會成立以來票選產生30位名人，包括旅日名將二郭一莊、吳昌征，世界全壘打王貞治，KANO嘉農主將洪太山、蘇正生、吳明捷，成立70年的合庫棒球隊在入堂名人占了1/3，包括謝國城、方水泉、簡永昌、陳潤波、陳秀雄、高泉榮、陳秀雄、郭泰源、杜勝三、謝明勇，所有入堂名人獨一無二的銅雕一次呈現，外圍的展櫃也蒐集各名人留下具紀念性的物品，展覽十分精采深具可看性。

桃園市副市長高安邦觀展。圖／台灣棒球名人堂協會提供
桃園市副市長高安邦觀展。圖／台灣棒球名人堂協會提供
出席嘉賓在名人堂文物特展大合照。圖／台灣棒球名人堂協會提供
出席嘉賓在名人堂文物特展大合照。圖／台灣棒球名人堂協會提供

棒球 名人堂 王貞治

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