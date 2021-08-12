中職／比X被換掉一頭霧水 紐那斯終於知道下次要比O

擁有11年大聯盟經驗的富邦悍將隊34歲內野手紐那斯，昨天在新莊球場對樂天桃猿隊之戰8局上，因為手勢誤會被換下場，自己第一時間也覺得有些疑惑，今天賽前談到此事，他說：「這是第一次遇到棒球文化上的差異。」

紐那斯昨天3打數1安打，2局下攻下全隊第1分打點，帶動悍將隊這半局4分攻勢，成為贏球重要原因，8局上被總教練洪一中換下，由陳凱倫接替游擊區守備。

當時洪一中問紐那斯還可不可以比賽，他雙手比出「X」的動作，表示沒問題，洪總以為紐那斯想要休息，因此更換野手，紐那斯也一頭霧水，經過翻譯解釋才知「O」和「X」的差異。

悍將今天繼續在新莊對決猿隊，紐那斯賽前又被問到此事，他說，昨天在場上喊聲聽不到，所以就向洪總比了「X」的手勢，這是一個誤會。

紐那斯強調，以前在美國打球時，「X」的手勢是代表沒問題，所以洪總昨天詢問身體狀況，才會一臉疑惑說：「我沒事啊！」

紐那斯目前出賽6場，合計21個打數揮出7支安打，包括1支全壘打，攻下5分打點，打擊率3成33，也常利用機會傳承隊上年輕球員自身經驗。

他表示，自己很喜歡學習，每天都可學到新的東西、嘗試新的文化，昨天退場時林宥穎也有跟他說「X」的意思，「下次知道了，以後可以留在場上時會比O。」