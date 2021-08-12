日職／中田翔暴行細節曝光 日媒批：栗山監督太寵他

日本火腿隊主將中田翔日前傳出暴力醜聞，昨日球團也發出公告表示已對他祭出禁賽懲處，日媒《日刊現代》更進一步透露細節，表示是後輩刻意疏遠導致中田翔惱羞成怒動手，而會有今天這樣的新聞，身爲監督的栗山英樹也要對過去太寵中田的行為負責。

據內文揭露，「8月4日前往橫濱DeNA主場的火腿隊等人，一名20來歲的投手A在板凳上竊竊私語，突然間，中田翔一記猛烈的直拳向他的臉部襲來，隨後又在他胸口補上幾拳，投手A當天因此無法上場，事件才被球團人員知悉。」一名關係人士分析，投手A過去與中田關係不錯，會一同吃飯喝酒，但他最近在一軍的成績不錯，因為想要維持近況，開始與大哥中田翔保持距離，「但就中田翔的立場來說，就像小弟飯也吃了酒也喝了，還有什麼不滿？因此大打出手。」

中田翔被球團下達一、二軍停賽處分後，隊內再度傳出風聲「禁賽後該不會就是開除了吧」、「一直寵著中田翔的栗山監督也該負起責任。」過去他在二軍常常遲到，也常跟球隊「詐傷」休息，菜鳥年左手骨折時被球團認為又在說謊，還曾向陣中學長嗆聲說要殺了對方。

然而儘管在媒體前重話批評，有關係人士揭露栗山監督私底下總是放任中田翔的行徑，甚至從未罵過對方，過去還有達比修有等前輩鎮得住他，現在中田是老屁股了，所有人都拿他沒辦法。