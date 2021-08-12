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玉山盃／辛俊昇後援穩守 高雄擊敗台中晉4強

中央社 / 台北12日電

玉山盃青棒賽A組敗部冠軍戰，高雄市隊今天與台中市隊交手，潘磊敲關鍵超前比分安打，辛俊昇後援3局穩守，終場以4比3擊敗台中市隊、晉級4強，將與桃園市隊爭冠軍戰門票。

110年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊昨天不敵新北市隊、落入敗部，今天敗部冠軍戰與台中市隊交手，1局上就被台中市隊靠著保送、接連安打、失誤拿下3分。

高雄市隊1局下追分，靠著高捷二壘打先拿1分，林耀煌三壘打再追1分，再靠著高飛犧牲打跑回追平分，3局高雄再起攻勢，靠著保送、潘磊適時二壘打，送回超前致勝分。

高雄市隊先發投手郭俞延今天總計用92球投6局，被敲5支安打，投出3次三振，失掉3分（2分責失分），辛俊昇7局後援登板，投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，替球隊守住勝利。

高雄市隊教練胡睿呈表示，因為疫情和天氣的關係，默契和集訓的時間不足，一邊比賽一邊慢慢修正，今天開賽就掉了3分，但球員們很爭氣，沒有因此洩氣。

胡睿呈也提到，今天2任投手從去年開始就跟著高三學長外出比賽，對比賽的掌握能力有一定的水準，今天第1局守備狀況多，先發投手郭俞延有點受到影響，但後面越來越好，也有把投球局數拉長、符合教練團的預期。

高雄市隊拿下4強門票，明天將與桃園市交手、爭冠軍戰門票，胡睿呈表示，因為投手有投球限制，明天就讓平常比較沒有機會上場的投手試看看，「只要守備和打擊做好、就有機會。」

玉山盃青棒高雄捕手潘磊攻守俱佳 向張進德看齊

玉山盃青棒賽A組敗部冠軍戰，高雄市隊捕手潘磊攻守有表現，先前代打經驗練抗壓，今天敲出關鍵致勝安、守備上有2次盜壘阻殺，幫助球隊搶勝晉級4強，他也盼向偶像張進德看齊。

110年玉山盃青棒賽高雄市隊昨天不敵新北市隊、落入敗部，今天敗部冠軍戰在三重棒球場與台中市隊交手，兩隊前2局打完3比3戰成平手。

高雄市隊3局有攻勢，靠著高捷選到四壞保送，2人出局後潘磊敲出關鍵二壘打，幫助球隊送回超前分，率隊以4比3拿下勝利，明天4強將與桃園市隊爭冠軍戰門票。

高雄市隊此次以高苑工商為主體，加入三民高中球員組成聯隊參賽，高苑陣中主力捕手毛英傑畢業投入職棒後，潘磊頂起捕手位置，今天比賽攻守有表現。

潘磊今天先發蹲捕、打第5棒，首局獲得觸身球保送，3局敲出致勝二壘打，5局敲出游擊方向飛球出局，8局再敲安打，今天總計3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，守備上在4局、7局各有1次盜壘阻殺，攻守都有表現。

高雄市隊教練胡睿呈表示，潘磊的穩定性很好，從去年開始就跟著學長外出比賽，抗壓性和能力都不錯，守備上也有進步，守備有好的表現、打擊也會更有信心。

潘磊表示，先前跟著學長外出比賽，多是關鍵時刻上場代打、培養抗壓性，今天敲出關鍵安打，也是照著平常的訓練發揮，可以敲安幫助球隊拿勝，心理壓力也比較不這麼大；潘磊的偶像是中職富邦悍將隊捕手張進德，「欣賞他打擊和守備都很強，想要跟他看齊」。

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